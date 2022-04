Sovittelulautakunta ryhtyy ratkomaan kunta-alan riitaa – JHL:n Niemi-Laine: Tilanne on erittäin vaikea

Sovittelulautakunnan tehtävänä on etsiä ratkaisuja erittäin vaikeisiin työehtoriitoihin. Kunta-alan työehtoneuvottelut on nyt luokiteltu tällaisiksi.

– Kunta-alan työehtoneuvottelut ovat nyt ajautuneet siihen pisteeseen, että lautakunta näyttää olevan valtakunnansovittelijan viimeinen keino saada sopu aikaiseksi. Neuvottelumaasto on kieltämättä hyvin vaikea, mutta on erittäin valitettavaa, että sovittelua ei enää jatketa pelkästään neuvotteluosapuolten kanssa, toteaa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine muistuttaa, että sekä järjestöt että valtakunnansovittelija ovat tiiviisti mukana lautakunnan työskentelyssä. Lautakunnan esitys tulee aikanaan myös osapuolten hallintojen käsiteltäväksi.

– Tulemme toimimaan asiantuntijoina, joita lautakunta kuulee ja joiden näkemyksiä se tulee ottamaan huomioon. JHL:lle on tärkeää, että koko kunta-alalle saadaan palkkaohjelma, jonka on kohdistuttava erityisesti alimpiin palkkatasoihin niin, että korotukset ovat selvästi euromääräisiä. Palkkaohjelma on meille kynnyskysymys, Niemi-Laine toteaa.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja varapuheenjohtajana työelämäprofessori Martti Hetemäki.

Lautakunnan jäsenet ovat:

JHL:n pitkäaikainen kunta-alan neuvottelupäällikkö Jouko Launonen

oikeustieteiden kandidaatti Jukka Kauppala

oikeustieteiden kandidaatti Leila Kostiainen

budjettineuvos Tanja Rantanen

varatuomari Jouni Ekuri

valtiotieteiden maisteri Tapani Tölli

kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.



Lisätiedot: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772