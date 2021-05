Spacehub tekee kaupungista toimiston – uudenlainen ratkaisu etätyön haasteisiin

Jaa

Mobiilisovelluksen kautta varattavat Spacehubit tuovat etätyöskentelyyn rauhaa, yksityisyyttä ja joustoa. Hubeja löytyy jo kauppakeskuksista Helsingistä, Vantaalta ja Espoosta.

Korona on saanut yritykset ja työntekijät siirtymään toimistoilta etätöihin. Vaikka monille kotitoimistolla työskentely on ollut toimivaa ja tuonut työntekoon tervetullutta joustoa, siinä on omat haasteensa.

”Kotona tai kahvilassa työskentely ei ole aina välttämättä tehokkainta tai mukavinta. Samassa tilassa voi olla häiriötekijöitä tai siellä on mahdotonta keskustella yksityisyydensuojan tai yrityssalaisuuden piiriin kuuluvista asioista. Näitä haasteita lähdimme ratkaisemaan uudesta näkökulmasta”, Steerpath Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Ilola sanoo.

Spacehubit eli äänieristetyt, yksityiset ja hiljaiset työskentely- ja tapaamistilat on suunniteltu etätöitä, asiakastapaamisia ja videopuheluita varten. Hubit on tuotu sinne, missä ihmiset luonnollisesti haluavat tehdä töitä – kauppakeskuksiin palveluiden äärelle.



Spacehubeja löytyy yhteensä kahdeksan Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta esimerkiksi Arabian, Hertsin, Dixin, Ainoan ja Kluuvin kauppakeskuksista sekä Factorysta Pitäjänmäeltä. Koppien määrä kasvaa koko ajan, ja toukokuun lopussa niitä on pääkaupunkiseudulla jo yli 20. Kesällä niiden määrää on tarkoitus lisätä ja reviiriä laajentaa ensin pääkaupunkiseudun ja myöhemmin Suomen rajojen ulkopuolelle.

“Spacehub lanseerataan Suomessa, mutta olemme jo nyt herättäneet globaalia kiinnostusta. Kesällä on tarkoitus hakea rahoitusta Spacehubin laajentamiseen ulkomaille", Ilola toteaa.



Toimisto taskussa – Spacehub toimii täysin mobiilissa

Jokaiseen Spacehubiin mahtuu kaksi ihmistä ja niiden varustukseen kuuluvat mallista riippuen muun muassa latauspistokkeet, näyttö ja tehokas ilmastointi. Spacehubeissa on huomioitu koronaturvallisuus: sisä- ja ulkopinnat on suojattu antibakteerisella pinnoitteella ja tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta ilma vaihtuu asiakkaiden välillä kokonaan. Kopin käyttäjät eivät hengitä samaa ilmaa kuin edelliset käyttäjät.

”Spacehubin palvelulupaus on tehdä tilojen varaamisesta yhtä helppoa, miellyttävää ja nopeaa kuin taksin tai ruoan tilaamisesta mobiilisovelluksen avulla. Hubin varaaminen, maksaminen ja oven avaus hoituvat yhden sovelluksen kautta ilman ihmiskontaktia tai avainten hakemisia. Tilavuokra on käyttöperusteista, joten käyttäjä maksaa vain siitä ajasta mitä tarvitsee”, Ilola sanoo.

Vapaat hubit löytää mobiilisovelluksesta, jossa ne voi varata ja maksaa. Varatun tilan oven avaaminen tapahtuu sovelluksella. Spacehub-podin käyttäminen maksaa 10 euroa tunnilta ja 49 euroa päivältä. Lyhin varattava aika on 15 minuuttia, joka maksaa 2,50 euroa. Spacehubissa on käytetty markkinoiden johtavia Suomessa kehitettyjä kartta-, lukko- ja mobiiliteknologioita.

Töitä tehdään yhä enemmän etänä

Spacehub syntyi Steerpath Oy:n kehitystyön tuloksena. Steerpath on erikoistunut toimitilojen tilankäyttöä tehostaviin ja käyttömukavuutta lisääviin mobiilisovelluksiin. Steerpath yhdistää toiminnassaan tilavaraukset ja uudet teknologiat, kuten älykkäät lukitukset ja mobiilikartat.



Spacehubin taustalla on havainto siitä, miten toimistotyö ja työntekijöiden tarpeet ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan lähivuosina. Pelkkä toimistotilojen tehostaminen ei riitä, vaan tarvitaan uusia joustavia ratkaisuja tukemaan työn tekemistä etänä ja jossain muualla kuin yhdessä fyysisessä pisteessä ja toimistossa.



“Toimistotyön maailmanlaajuinen megatrendi on se, että töitä tehdään yhä enemmän etänä ja joustavuus ohittaa palkkauksen työnantajaa valitessa. Siksi työnantajilta vaaditaan joustavia työympäristöjä. Kuukausiveloitteiset työtilat eivät ole enää tätä päivää, vaan erilaisia tiloja vuokrataan yhä useammin lyhytaikaisiin tarpeisiin. Spacehub on kotitoimiston jatke ja puuttuva linkki joustavien työtilojen tarjonnassa”, Ilola sanoo.

Yksi Spacehub on ollut testikäytössä huhtikuusta lähtien Redin kauppakeskuksessa. Se on ollut korona-aikana hyvä lisä palvelutarjontaan, sillä rajoitusten takia kahviloissa ei ole voinut tehdä etätöitä normaalisti. Kompakti hubi on ollut omiaan tehostamaan kauppakeskuksen tilankäyttöä.

”Kokemus on ollut tähän saakka hyvin positiivinen ja uskon, että tässä on paljon potentiaalia. Kun rajoitukset vähän vapautuvat, arvioimme uudestaan, miten paljon lisäkopeille voisi olla käyttöä. Mahdollisesti niitä voisi tulla eri puolille kauppakeskusta sisäänkäyntien yhteyteen”, Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen sanoo.