Sport Oulu ohjaa liikunnallisempaan elämäntapaan

Sport Kuntotestaus & Valmennus Oy/Sport Oulu on oululainen yritys, joka aloitti tammikuussa uudessa toimipisteessä Oulunlahdessa. Yrityksen tavoitteena on ohjata asiakkaitaan aloittamaan turvallisesti ja tehokkaasti liikunnallisempi elämäntapa. Lisäksi yritys palvelee aktiiviliikkujia ja urheilijoita varmistamalla erilaisilla kuntotestaus- ja valmennuspalveluilla oheispalveluineen tehokkaampi ja tuloksekkaampi harjoittelu. Nykyään asiakkaana on yhä enemmän myös yrityksiä, jotka haluavat panostaa henkilöstönsä jaksamiseen ja ennaltaehkäistä esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja masennuksesta johtuvaa työkyvyttömyyttä. Tulemme myös asiakkaan luokse – toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaan, etäyhteyksillä valmennustoiminnassa koko Suomi.

- "Nykyään on paljon informaatioa liikunnan vaikutuksista terveyteen, mutta liikunnan aloittaminen jää tai keskeytyy silti liian monelta. Me panostamme ihmisen motivointiin ja yksilöllisten ominaisuuksien huomioimiseen testauksessa ja valmennuksessa. Vuosikymmenien kokemus valmennus- ja testaustyöstätyöstä kuntoilijoiden ja urheilijoiden keskuudessa on osoittanut, että muutosta saadaan aikaan, mutta miten, siihen pitää perehtyä jokaisen yksilön kohdalla kunnolla. Muutoksen vaikutukset ovat palkitsevia ja osoittavat tämänkin työn olevan kansantaloudellisestikin tarpeellista nyky-yhteiskunnassa. Kehittyneet itseohjaukseen tähtäävät mittarit ja laitteet ovat hyviä opastajia, mutta useinkaan asiakas ei osaa niitä käyttää. Me opastamme myös niiden tehokkaassa käytössä osana valmennusta.” toteaa Sport Oulun liikuntafysiologi Hannu Kaikkonen -” Suomessa on vallalla medikalisoinnin kulttuuri. Syitä omalle huonolle ololle etsitään lääkärikäynneiltä ja erilaisista kuvantamisista. Sairauden hoitoon tarvitaankin lääkäriä ja työkykykyyn vaikuttaa toki monet tekijät työssä ja työn ulkopuolella. Mutta liian harva uskaltaa myöntää, että yksi merkittävä syy jaksamattomuuteen on yksinkertaisesti huono kunto. Ts miksi Jeppe ei liiku. Viesti asiakkaaillemme on, että sen kun oivaltaa ja ottaa ne ensimmäiset merkittävät askeleet, alkaa uusi elämä.”, toteaa toimitusjohtaja Heli Kaikkonen.

Yhteyshenkilöt