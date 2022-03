SporttiRakki ja Pohjanmaan Kaluste yhteistyöhön – koiranleluja kalustetuotannon hukkamateriaalista, täysin kotimaisin voimin

”Suomessa ei ole toista toimijaa, joka valmistaisi koiraharrastajien tuotemallistoa täydellä kotimaisuusasteella näin laajalla mallistolla, sarjatuotantona”, SporttiRakin toimitusjohtaja Heidi Hendrell toteaa.

SporttiRakin kierrätysnahkaiset lelut tulivat myyntiin yhtiön verkkokauppaan viime vuoden lopulla. ”Suomalainen koiralelumarkkina on aikaisemmin ollut vahvasti tuontilelujen varassa, mutta tämän yhteistyön myötä tarjolle tulee myös kotimainen, kestävä ja ekologinen vaihtoehto”, Hendrell kertoo. ”Nahka on kestävä, mutta myös erittäin koiraystävällinen materiaali. Kysyntä on ollut suurta: kolmessa kuukaudessa olemme hyödyntäneet jo yli 500 kiloa ylijäämänahkoja valmiiksi leluiksi asti – ja yli 1500 kiloa on tällä hetkellä odottamassa valmistusta.”

Perinteisesti kalusteteollisuuden nahkaylijäämä on toimitettu takaisin nahkatehtaille, joissa siitä on tehty liitosnahkaa. ”SporttiRakin valmistama lelumallisto on osoitus siitä, että nahka materiaalina sopii monenlaiseen tuotteeseen. Erityisen hienoa on, että pienikään suikalesilppu ei mene hukkaan, vaan se pystytään hyödyntämään”, Pohjanmaan Kaluste Oy:n markkinointipäällikkö Anne-Mari Ala-Lahti kertoo.

Myös Nokian Nahkatuotteen toimitusjohtaja Antti Rantanen iloitsee siitä, että lelujen tuotantoketjussa kierrätys ja tuotesuunnittelu antavat mahdollisuuden ekologisesti hyödyntää kierrätysnahka kokonaan.





Taustatietoa Sporttirakista

SporttiRakki on keväällä 2017 avattu koiraharrastajien palvelu, jonka toimialaan kuuluvat koiratarvikkeiden tuotesuunnittelu, välinekauppa, mittava informaatiosivusto sekä koiraharrastajille suunnattua valmennusoppia. Verkkopalvelu tavoittaa kuukausittain parhaimmillaan jopa puoli miljoonaa koiraharrastajaa. SporttiRakin koirantakkimallistolla on Suomessa ainoana alallaan sekä Design from Finland -merkki että Avainlippu-merkki.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuosittain 20–44 prosenttia ja sen kotipaikkana on Isokyrö. Viime vuonna yhtiö laajensi toimintaansa avaamalla rinnakkaisverkkokaupan eurooppalaisille asiakkailleen.



Taustatietoa suomalaisesta koirabisneksestä

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 noin 700 000 koiraa. Korona-aikana koirien määrä on kasvanut, vuonna 2021 koiria rekisteröitiin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2020 koiria syntyi Suomessa ensimmäistä kertaa enemmän kuin vauvoja.

Koirabuumi näkyy myös liiketaloudessa, sillä ala on Suomessakin miljardibisnes. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juha Rahkonen kertoi Helsingin Sanomien julkaisemassa artikkelissa vuonna 2019, että Suomessa koirabisnekseen käytettiin vuosittain noin 1,2 miljardia euroa, eli keskimäärin reilusti yli tuhat euroa koiraa kohden.