SSO jakaa jouluapuna Venner-ruokalaatikoita paikallisille vähävaraisille lapsiperheille

Opiskelijat mukana johtoryhmässä - Kauppakeskus Lohelle kunniamaininta Vuoden kauppakeskusteko -kilpailussa 4.11.2021 17:17:21 EET | Tiedote

Lohjalla sijaitsevalle Kauppakeskus Lohelle on tänään myönnetty kunniamaininta Vuoden kauppakeskusteko –kilpailussa. Kunniamaininta myönnettiin Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa käynnistetystä yhteistyöstä, jossa Laurean opiskelijat ovat mukana Kauppakeskus Lohen johtoryhmässä. Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan kampus sijaitsee vuonna 2019 avautuneen Kauppakeskus Lohen tiloissa. Kauppakeskus Lohen omistava Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja Laurea ovat tehneet avainkumppaneina tiivistä yhteistyötä, josta kauppakeskuksen johtoryhmä on yksi konkreettinen esimerkki. Opiskelijoille aitoa kokemusta työelämästä Vuodesta 2020 lähtien on SSO valinnut kauppakeskuksen johtoryhmään hakemusten ja haastatteluiden perusteella joukon Laurean opiskelijoita. Johtoryhmän tavoitteena on kehittää kauppakeskuksen toimintaa, ja johtoryhmätyöskentelyn myötä opiskelijat suorittavat samalla projektijohtamisen opintojakson. Kunniamaininnan perusteluissa kiitosta saivat osallistaminen sekä se, että opiskelijat saava