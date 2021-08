SSO juhlisti Lohjalla järjestettyjä asuntomessuja arpomalla täyssähköauton

Rantajamien 30-vuotisjuhlat siirtyvät edelleen 20.4.2021 15:35:01 EEST | Tiedote

Rantajamit on perinteikäs jo 29 kertaa järjestetty kaupunkifestivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana suomalaista ja lohjalaista kulttuuria. Rantajamit on kesän odotetuimpia tapahtumia Länsi-Uudenmaan alueella. Pandemiatilanteen ollessa kuitenkin edelleen epävarma, siirretään turvallisuussyistä kesän 2021 tapahtumaa edelleen vuodella eteenpäin.