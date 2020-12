SSO lahjoitti joulutervehdysvarat Lohjan ja Salon sairaaloiden henkilökunnan muistamiseen

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on vahvasti mukana toimialueensa ihmisten arjessa. Esimerkkinä tästä yhteistyöstä SSO on lahjoittanut perinteisesti joulutervehdyksiin varaamansa rahat Lohjan ja Salon sairaaloille.

”Tänä poikkeuksellisena vuonna lahjoitus ohjattiin sairaaloiden henkilökunnan muistamiseen. Lahjoitussumma on 1000 euroa sairaalaa kohden”, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.

”Sairaalan henkilöstö on ollut äärimmäisen kovilla koko vuoden ja nyt niin pääkaupunkiseudun kuin Varsinais-Suomen koronatilanne on tehnyt sen, että joulu eletään sairaalassa varmasti kovin jännittävin mielin, Karppinen toteaa. Lahjoitusvaroilla sairaalaan on hankittu mm. jouluisia herkkuja, joista henkilökunta pääsee nauttimaan sairaalan arjen lomassa tehdessään arvokasta työtä potilaiden eteen”, kertoo Karppinen.