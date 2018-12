SSO lahjoitti joulutervehdysvarat Lohjan ja Salon sairaaloiden lasten poliklinikoille

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on vahvasti mukana toimialueensa ihmisten arjessa. Esimerkkinä tästä yhteistyöstä SSO on lahjoittanut perinteisesti joulutervehdyksiin varaamansa rahat Lohjan ja Salon sairaaloille. Tänä vuonna apu menee lastentautien poliklinikoiden toimintojen vahvistamiseen. Lahjoitussumma on 1000 euroa sairaalaa kohden.

Tyksin Salon sairaalassa Esko, Anne, Kirsi ja Gerd sekä Lars ja Erkki

Varat luovutettiin Salossa ja Lohjalla alkuviikosta. Rahat luovutti SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen. HUS:ssa varoja on kohdennettu laitehankintoihin, kuten kuvassa osastonhoitaja Sari Mäkelän kädessä pitelemään vastasyntyneen kuulolaitteeseen. Kuvassa lisäksi lastentautien ylilääkäri Jonas Bondestam sekä naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtaja Raija Räty. TYKS:n Salon sairaalassa varoja on kohdennettu muiden muassa lepotuoleihin, joissa Lars ja Erkki rentoutuvat parhaillaan. Taustalla Esko Jääskeläinen, lastenlääkäri Anne Hakala sekä sairaanhoitajat Kirsi Koskinen ja Gerd Nyman.

