SSO myy rauta- ja maatalouskaupan toiminnot liiketoimintakaupalla

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on päättänyt kahdella eri liiketoimintakaupalla myydä maatalouskaupan liiketoiminnot Hankkija Oy:lle ja rautakaupan toiminnot RTV-Yhtymä Oy:lle. Maatalouskoneiden ja varaosien myynnille etsitään vielä jatkajaa.

Tällä viikolla on allekirjoitettu kaksi erillistä sopimusta SSO Rauta-Maatalous Oy:n liiketoimintojen myynnistä. Maatalous- ja viljakaupan liiketoiminnat myydään Hankkija Oy:lle ja rautakaupan liiketoiminnot RTV-Yhtymä Oy:lle. Maatalous- ja viljakauppaa SSO on tehnyt Salossa, Somerolla, Perniössä, Kemiönsaarella ja Vihdin Nummelassa. Rautakauppaa on tehty näistä kolmella viimeksi mainitulla paikkakunnalla.

Myytävien toimialojen liiketoiminta jatkuu näillä paikkakunnilla uusien omistajien toimesta, ja henkilökunta jatkaa kaupan jälkeen uuden työnantajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Myös kone- ja varaosakaupan osalta SSO:lla on toive löytää jatkaja liiketoimintakaupan myötä, mutta valmistautuu samalla myös suunnittelemaan toimintojen lakkauttamista ja aloittaa tämän johdosta kone- ja varaosakauppaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

”Toimialasta luopuminen oli SSO:lle iso ja vaikea päätös, joka kuitenkin nähtiin kaikkien kannalta parhaana ratkaisuna. Hankkija ja RTV suurina alojensa vahvoina toimijoina vahvistavat osaamisellaan alan toimintaa SSO:n toimialueella”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

”Rauta- ja maatalouskaupan liiketoimintojen myynnin jälkeen SSO pystyy entistä paremmin keskittymään ydinliiketoimintaansa eli palvelemaan asiakasomistajiaan sekä suuntaamaan investoinnit ja kehittämisresurssit nykyisten toimialojen kilpailukyvyn ja palvelutason parantamiseen. Rauta-maatalouskaupasta luopumisen jälkeen Prismoistamme Halikossa, Lohjalla ja Nummelassa löytyy vielä kattava valikoima, erityisesti kuluttajakauppaan soveltuvia sisustus- ja pienrautatuotteita kodin pintaremontteihin. Samoin puutarhakauppa jatkuu kesäisin Prisma Halikon kesäpihalla sekä pienimuotoisesti myös useiden S-marketien ja Sale-myymälöiden pihoilla. Myös lämmitysöljyn myynti asiakasomistajille jatkuu”, jatkaa Finér.

”Vaikka SSO:n maatalous- ja rautakauppojen liiketoiminnan kannattavuus on parantunut viime vuosina, kokonaismarkkinoiden pieneneminen on heikentänyt edellytyksiä näiden liiketoimintojen jatkamiseksi. Tehtyjen kauppojen osalta voidaan olla tyytyväisiä, että liiketoiminnoille löytyi jatkaja ja työntekijöille uusi työpaikka”, toteaa SSO Rauta-Maatalous Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tyykilä.

Maatalous- ja viljakaupan myynti edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää ja toteutuu vasta tämän käsittelyn jälkeen, oletettavasti loppuvuoden aikana. Rautakauppojen liiketoiminnat siirtyvät RTV-Yhtymä Oy:lle 1.7.2020 alkaen. Yritys jatkaa nykyisissä SSO:n kiinteistöissä vuokralaisena.

”Kiitän lämpimästi SSO Rauta-Maatalous Oy:n henkilökuntaa, hallintoa, yhteistyökumppaneita ja asiakasomistajia rauta- ja maatalouskaupan yhteisistä vuosista”, kiittää Finér.