SSO suunnittelee Vihdin Nummelaan uuden konseptin mukaista Hyvän mielen Salea

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on 5.3.2021 allekirjoitetun kauppakirjan myötä ostanut entisen Nummelan Nesteen tontin sekä sen vieressä sijaitsevan kulmatontin Vihdintien varresta. Paikalle suunnitellaan uuden konseptin mukaista Hyvän mielen kauppaa - Salea, joka toimii paikallisesti osuvalla palvelutarjonnallaan nopeana ostospaikkana.

”SSO on kehittyvä osuuskauppa ja uusien kauppapaikkojen etsiminen sekä tulevan liiketoiminnan suunnittelu on työtä, jolla haluamme varmistaa asiakaslähtöisen palvelun myös tulevaisuudessa. Edellisvuonna uudistettu ja laajennettu Nummelan Prisma on kehittynyt hyvin. Koska meillä ei keskustan alueella ole tällä hetkellä yhtään lähimyymälää, haluamme uuden yksikön myötä tarjota lisää laadukkaita nopean asioinnin mahdollisuuksia ja täydentää palvelutarjontaa”, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

Uuden liikepaikan tontti on yhteensä 4122 neliön kokoinen ja rakennusalaksi on suunniteltu 1178 kerrosneliömetriä. Suunnittelussa oleva kauppa kunnioittaa kaikissa elinkaarensa vaiheissa luontoa ja Salesta suunnitellaan lähtökohtaisesti energiaomavaraista sekä hiilineutraalia. Neutraliuteen päästään energiatehokkuusratkaisuilla. Rakentamisen aikana työmaan jätteet minimoidaan ja materiaalivalinnat tehdään huolella ja mahdolliset rakentamisen aikaiset päästöt kompensoidaan. Myös ympäröivä luonto huomioidaan tekemällä kartoitus, jolla selvitetään rakentamisen vaikutukset lähialueella ja samalla arvioidaan toimenpiteet mahdollisten luontohaittojen minimoimiseksi.

”SSO:ssa on päästy hyviin tuloksiin, kun energiatehokkuutta on jo vuosia jatkuvasti parannettu. Kylmälaitteissa hyödynnetään luontoystävällisiä CO2- kylmälaitoksia, lauhdelämpö hyödynnetään kiinteistön lämmittämisessä ja kylmälaitteissa käytetään ovellisia ratkaisuja sekä led-valaistusta. Edellä mainittujen lisäksi aurinkosähkö ja lämmönkeräimet sekä muiden lämmönlähteiden hyödyntäminen tekevät kaupasta hiilineutraalin. Tärkeää on tietysti myös se, että käytämme ainoastaan puhdasta uusiutuvaa energiaa”, luettelee SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

Viimeisimmän konseptiuudistuksen mukaisen ekologisen Salen rakennussuunnitelmat aikatauluineen tarkentuvat tämän vuoden aikana.