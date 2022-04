SSO tarjoaa työtä Ukrainasta saapuville

SSO:lla on jo tänä päivänä töissä myös ukrainaa puhuvia henkilöitä, jotka SSO on valjastanut avuksi työhaastatteluihin sekä perehdyttämiseen. ”Oli ilo huomata, kuinka positiivisesti meillä suhtauduttiin ottamaan uusia työkavereita vastaan, vaikka vieraskielisten perehdytys on luonnollisesti aina haastavampaa. Soveltuvia tehtäviä ovat kaupan puolella hyllytys, verkkokaupan ostosten keräily ja avustavat tehtävät sekä liikennekaupassa ja ravintoloissa tiskaaminen, plokkarin työt sekä englantia osaaville monet muut tehtävät”, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Työstä turvaa -hanke on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja StaffPointin yhteistyössä käynnistämä, jonka avulla on mahdollista tarjota työtä Ukrainasta sotaa paenneille ihmisille. Hanke kokoaa yrityksiä auttamaan ukrainalaisten tilapäisessä asettautumisessa ja integroitumisessa suomalaiseen työelämään. Työtä voi hakea Staffpointin TalentPointin kautta, joka välittää hakijat oikeille alueille.