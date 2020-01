SSO:n autotalojen toimitusjohtajiksi Petteri Heiskanen ja Niko Kähkönen

SSO:n autokauppojen toimitusjohtaja, toimialajohtaja Tom Mörckin siirtyessä uusiin haasteisiin S-ryhmän ulkopuolelle, on PP-auto Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetty Petteri Heiskanen ja Lohjan Autokeskus Oy:n toimitusjohtajaksi Niko Kähkönen.

Heiskanen ja Kähkönen ottavat vastuun uusista tehtävistä 1.3.2020 alkaen ja raportoivat suoraan SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finérille. ”SSO:n autokaupat menestyvät tällä hetkellä markkina- ja kilpailutilanteeseen nähden hyvin. Autokauppa on SSO:lle tärkeä toimiala ja tulevaisuutta lähdetään viemään vahvasti asiakkaiden ja muuttuvan ympäristön tarpeita silmällä pitäen”, kertoo Finér.

Heiskanen siirtyy toimitusjohtajaksi PP-auto Oy:n Lohjan toimipisteen autotalonjohtajan tehtävistä, ja Kähkönen Lohjan Autokeskuksen autotalonjohtajan tehtävistä.

”Mörck on johtanut SSO:n autotaloja ansiokkaasti toista vuosikymmentä siten, että SSO:n autokauppa nykypäivänä on kannattavaa liiketoimintaa, jollaautoalan vallitseviin suhdanteisiin nähden menee varsin myönteisesti. Kiitos Tompalle ansiokkaasta työstä ja menestystä tulevaan”, kiittää Finér.

PP-auto Oy ja Lohjan Autokeskus Oy ovat Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n omistamia tytäryhtiöitä ja täyden palvelun autotaloja. PP-auto Oy on vuonna 1968 perustettu autotalo, jonka toimipisteet sijaitsevat Salossa Meriniityssä sekä Lohjalla Tynninharjulla. PP-auton myyntiedustuksessa on Ford, Hyundai, Opel sekä Peugeot. Lohjan Autokeskus on Lohjalla ja Tammisaaressa toimiva Toyota-jälleenmyyjäliike, joka on tarjonnut luotettavaa autokauppaa jo vuodesta 1962 lähtien.