SSO:ssa sopeutetaan toimintaa koronaviruksen vaikutusten vuoksi

− Arvaamattomien olosuhteiden johdosta joudumme myös SSO:ssa pohtimaan sopeuttamistoimia. Uskon kuitenkin, että yhteiseen hiileen puhaltamalla selviämme vaikeistakin paikoista, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

COVID-19-koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti matkailu- ja ravitsemistoimialaan Suomessa. Myös muut toimialat ovat kärsineet asiakasmäärien laskusta. Kysyntä ja asiakasmäärät ovat tällä hetkellä ABC:lla, hotelleissa ja ravintoloissa vähentyneet merkittävästi, ja arvio on, että tilanne tulee vaikeutumaan edelleen. Tästä johtuen Suur-Seudun Osuuskauppa SSO käynnistää maanantaina 23.3.2020 klo 14.00 yhteistoimintaneuvottelut, arvioidakseen henkilöstön lomauttamistarvetta ja kartoittaakseen väliaikaisia toimia, joilla tilanteen yli selviydytään. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko SSO:n henkilökuntaa.

Työn vähenemisestä huolimatta esimerkiksi ruokakaupoissa saattaa esiintyä myös työvoimapulaa. Tämä voisi johtua tilanteesta, jossa iso osa henkilöstöä joutuisi karanteeniin, sairastuisi yhtäaikaisesti, tai jäisi kotiin esimerkiksi koulun ollessa kiinni. Työntekijöiden valmiutta auttaa näissä tilanteissa yli osuuskaupan toimialarajojen kartoitetaan, ja mahdollisten lomautusten määrä ja vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Lomautuksia pyritään välttämään myös hyödyntämällä työehtosopimuksessa olevia mahdollisuuksia työaikajoustoihin.

− Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Ruokakaupan puolella työskennellään kovassa paineessa kun samaan aikaan muilla toimialoilla kaupankäynti on osittain jopa pysähtynyt. Teemme kaikkemme, että lomautusten vaikutus olisi SSO:laisille mahdollisimman pieni tarjoamalla mahdollisimman paljon töitä henkilökunnallemme marketkaupan puolella. Ruokakaupan toimivuus halutaan turvata kaikissa olosuhteissa. On hienoa nähdä miten yhteistyössä on voimaa ja oman alan arjen sankarit tekevät työtä hyvällä sykkeellä, kertoo Finér.