Stadin Brankkari 2021 on ylipalomies Johan Majuri

Ylipalomies Johan Majuri on pitkän linjan Stadin Brankkari, joka on uransa aikana toiminut muun muassa pelastussukeltajana 28 vuotta ja nostolavan kuljettajana jo 20 vuotta. Pelastustoiminnan vastuiden ja tehtävien lisäksi Johan Majuri on edelleen mukana ensihoidossa.

Johan Majuri on useita vuosia toiminut aktiivisesti ensihoitoyksiköitä ja eri pelastusyksiköitä kehittävissä työryhmissä. Majurilla on aina ollut kiinnostus ja halu kehittää kalustoa aiempaa toimivammaksi ja entistä turvallisemmaksi.

Asemapalveluksessa Majuri tunnetaan tarkkana ja pidettynä ylipalomiehenä, joka muistuttaa ja ohjaa nuorempia, ja tarvittaessa myös vanhempia, isällisellä otteella hoitamaan asemapalvelustehtävät huolellisesti.

Mahdolliset haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö

Saara Pennanen Axelsson

p. 040-630 86 89