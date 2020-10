Stadin brankkari on Karim Lounes

Avotulen teko on tarkoin säädeltyä Uutelassa ja muilla kaupungin ulkoilualueilla 7.8.2020 16:08:25 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin alueella tulenteko on sallittua ainoastaan tulentekoon varatuilla paikoilla. Itä-Helsingissä Uutelan ulkoilualueella on kesän aikana poltettu nuotioita paikoilla, joilla se ei ole sallittua. Kaikenlainen tulenteko kyseisellä ulkoilualueella on kielletty, lukuun ottamatta opaskarttaan merkittyjä keittokatoksia, jotka sijaitsevat Nuottaniemessä ja Niemenapajalla. Myös alueella sijaitsevilla viljelypalstoilla on kaikenlainen avotulen teko kielletty.