Stadin Friidu ja Kundi 2021 ovat Hanna Nohynek ja Eero Huovinen

Suomen suurin kotiseutuyhdistys Stadin Slangi ry valitsee vuosittain Stadin Friidun ja Stadin Kundin. Ne ovat buleimpia kunnianosoituksia, jotka stadilainen voi saada. Tilaisuuden striimaus tulee suorana lähetyksenä 12.6. kello 12 Stadin Slangin Facebook-kanavalla.

Stadin Friidu 2021 on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek. Tämän vuoden Friidu on näkynyt julkisuudessa enemmän kuin moni estradien parrasvaloihin pyrkivä pikkustara.



Hanna Nohynek, ylilääkäri THL:n terveysturvallisuusosastolta, on tullut tänä vuonna olohuoneisiimme kertomaan meille television kautta korona- ja rokotetilanteen aina rauhallisesti, asiallisesti ja pelottelematta. Katu-uskottavutta Nohynekin puheisiin tuo varmasti myös se, että hän sairasti covid-19 -taudin sen alkuvaiheessa keväällä 2020.

Nohynek (s.1958) on paljasjalkainen stadilainen, joka syntyi Stadin ytimessä, vanhalla Kättärillä, Neitsytpolun ja Tehtaankadun kulmassa. Maisema avartui opiskeluaikoina aina Ruskeasuolle saakka. Hän luki lääketiedettä. Tutkimustyö keuhkokuumerokotteiden parissa Filippiineillä auttoi ehkäisemään pikkulasten kuolleisuutta.



Hanna Nohynek kertoo yllättyneensä iloisesti valinnastaan Stadin Friiduksi. Hän sanoo vähän funtsineensa mitä se edellyttää, pitääkö haastattelut ja koronaohjeet antaa tästä lähtien slangilla.



Hannan nuoruudessa hänen jumppamaikkana toiminut isänsä antoi innostuessaan tulla täyslaidallisen vanhaa Sörkan slangia. Stadi on Friidulle se juttu, rannat ja meri. Helsinki on ihmisenkokoinen kaupunki, jossa on helppo liikkua paikasta toiseen.



Uusi Stadin Friidu harrastaa liikuntaa monessa muodossa, mökkeilyä, luontoa, tyttöjen kirjallisuuspiiriä ja päänsä hän voi nollata lastenlasten kanssa.



Stadin Kundi 2021 on Eero Huovinen, Helsingin emerituspiispa



Eero Huovinen (s. 1944) syntyi Helsingissä. Hänet vihittiin papiksi 1970. Hän työskenteli Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, väitteli teologian tohtoriksi vuonna 1978 ja toimi viime vaiheessa dogmatiikan professorina ja tiedekunnan dekaanina. Helsingin piispana hän ehti vaikuttaa kaksikymmentä vuotta 1990–2010.



Hengenmieheksi Eero Huovisen pulppuava huumori lyö ihmiset hepnaadilla. Kohtaamiset hänen kanssaan huokuvat lämpöä ja viisautta. Hän on kiinnostunut myös muiden ajatuksista, arvoista ja elämänfilosofiasta. Hänen kanssaan jutellessa ymmärtää, että juuret kulttuurikodissa eivät pakota vähättelemään katujen oppeja, jengien yhteisiä kujeita tai slangin leikkisyyttä.



Emerituksena hän kutsuu itseään ”toisinaan ajattelevaksi Huoviseksi”. Hän lukee paljon ja kirjoittaa, usein stadilaisuus edellä. Paljasjalkaisena hän rakastaa Stadiaan: sitä kävellen tavoitettavaa keskustaa, jossa hän tuntee jokaisen kivijalan ja jokaisen kadunpätkän.



Uusin kirja, Äitiä ikävä, on kuin pienen pojan omaelämäkerta. Siinä Stadi on snadi. Siellä ei ole muuta bulia kuin hänen tulevan työpaikkansa symboli: Iso kirkko, Buli Tsyrkka.

Niihin aikoihin Eero olisi halunnut olla rento Stadin kundi. ”Ei mul ollu kanttii. Myöhemmin ku ois ollu, mä hiffasin, et mähän oon piispa. Ees Stadin piispa ei voi olla liian stadilainen”. Kundi, joka sanoo että ”mä oon födannu Stadissa ja mä toivon, et mä delaankin Stadissa”, on ansainnut täysillä Stadin Kundin nimen ja arvon.

Tänä vuonna haettiin ”stadilaisia, ei välttämättä syntyperäisiä, rentoja, reiluja, jeesaavia ja perinteitä vaalivia. Tosi stadilainen diggaa slangii, on omien gartsojen dallaaja ja hyvällä tavalla dorka”.

Molemmat palkitut esitellään syvemmin Stadin Slangin lehdessä Tsilarissa 3/2021, joka ilmestyy 24.6. juhannukseksi.

Stadin Slangi ry:n yhtenä tärkeänä perinteenä jo 26 vuoden ajan on ollut valita Stadin Friidu ja Stadin Kundi. Kuka tahansa saa tehdä ehdotuksia. Yhdistyksen kulloinenkin hallitus määrittelee valintakriteerit itsenäisesti. Tästä johtuen valittujen kirjo on ollut vuosien saatossa laaja ja monipuolinen.