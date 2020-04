Stadin osaamiskeskus avaa matalan kynnyksen ohjauspalvelun työttömille maahanmuuttajille

Stadin osaamiskeskus avaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille helsinkiläisille maahanmuuttajille matalan kynnyksen ohjauspalvelun. Palvelu on suunniteltu yhdessä TE-hallinnon, pääkaupunkiseudun osaamiskeskusten ja kaupunkien maahanmuutosta vastaavien tahojen kanssa. Palvelun tavoitteena on tarjota koronaepidemian aikana helsinkiläisille maahanmuuttajille työllistymistä edistäviä palveluja, kuten koulutusta ja valmennusta. Lisäksi palvelu ohjaa asiakkaita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.

Helsingissä oli loppuvuodesta 2019 noin 15 000 vieraskielistä työtöntä. Määrän odotetaan kasvavan huomattavasti.

”Osaamiskeskus haluaa kantaa vastuunsa ja kehittää toimintaansa siten, että helpotamme työttömien siirtymistä työhön ja koulutukseen poikkeusaikoinakin. Näin tehden osaltamme helpotamme TE-viranomaisen suurta työmäärää ja mahdollistamme asiakkaittemme työ- ja opinpolun aloittamisen myös poikkeustilanteessa”, kertoo Stadin osaamiskeskuksen koulutuspäällikkö Frans Winstén.

Ohjauspalvelu aukeaa maanantaina 20.4.2020. Palvelu on auki arkisin ja se toimii toistaiseksi tai siihen saakka, kunnes koronavirusepidemia on laantunut.

Palvelut yhden puhelun päässä

Stadin osaamiskeskuksen ohjauspalvelusta voi kysyä koulutukseen ja työllistymiseen liittyviä neuvoja, ja asiakkaaksi voi ilmoittautua yhdellä puhelinsoitolla tai täyttämällä verkkolomakkeen. Osaamiskeskus tarjoaa kursseja ja valmennusta myös poikkeusaikana.

”Kartoitamme asiakkaan osaamista, suunnittelemme asiakkaan kanssa yksilöllistä polkua kohti työelämää tai koulutusta ja valmennamme työhaastatteluihin. Käymme myös läpi asiakkaittemme CV:t ja muut työnhakuun liittyvät asiakirjat,” Winstén täsmentää.

Matalan kynnyksen toimintamalli on suunniteltu yhdessä TE-hallinnon, pääkaupunkiseudun osaamiskeskusten ja myös kaupunkien maahanmuutosta vastaavien tahojen kanssa. Vastaavanlainen toimintamalli tulee käyttöön kaikissa pääkaupunkiseudun osaamiskeskuksissa.

Stadin osaamiskeskuksen palvelu on auki arkisin klo 9–15 puhelimitse numerossa 09 3102 8705. Numeroon soittaminen on maksutonta. Palvelua on mahdollista saada suomeksi ja englanniksi. Omakielistä palvelua pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan.

Palveluun voi ilmoittautua myös sähköisesti.

Lisätiedot:

Frans Winstén

Koulutuspäällikkö

040 658 6860

frans.winsten@hel.fi

Olga Silfver

Projektipäällikkö

040 334 7703

olga.silfver@hel.fi