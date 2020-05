Stadin Panimo jatkaa Vakka-Suomen Panimon tuotantoa: kapasiteetti voidaan nyt kymmenkertaistaa

Helsingin Suvilahdessa toimiva Stadin Panimo on perustettu vuonna 1998. Stadin Panimo Yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli reilut 2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 15. Monipuolisesta olutvalikoimastaan tunnettu Stadin Panimo on maamme palkituin panimo peräti 33:lla Suomen Paras Olut -palkinnollaan.

Vakka-Suomen Panimon liikevaihto oli noin 2 miljoonaa euroa. Se valmisti oluiden lisäksi siidereitä, long drink -juomia sekä alkoholittomia virvoitusjuomia.

www.stadinpanimo.fi