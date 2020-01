Stadin sote 1/20

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uutiskirje on ilmestynyt.

Sijaisvanhemmuus on palkitsevaa ja merkityksellistä

Levomaan perhe on toiminut Helsingin perhehoidon sijaisperheenä nyt esikouluikäiselle lapselle kolmisen vuotta.

"Heti alussa selvisi, että hän sopii hyvin meidän perheeseen", Janja Levomaa kertoo.

Terveysasemien chatbot auttaa 24/7

Joulukuussa jokaiselle Helsingin terveysasemalle laajentunut chatbot antaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä neuvoja kätevästi ja nopeasti ilman jonottamista puhelimessa.

Yhdessä enemmän - kokeneen tuella osaajaksi

Helsingissä kokeneet lääkärit auttavat nuoria. Moniammatillinen yhteistyö on arkipäivää.Täällä on vahva yhdessä tekemisen meininki. Stadin sote on iso, moderni ja viihtyisä työpaikka, siis hyvä työpaikka myös lääkärille.

Svenskspråkiga tjänsterna nu på samma webbsida

De svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna finns nu på samma webbsida så att de ska vara lättare att hitta. Du hittar tjänsterna på adressen hel.fi/servicepasvenska.

Oletko huolissasi ikääntyneestä?

Paina nappia ja tee sähköinen huoli-ilmoitus verkossa.

