Stadin sote 1/21

Helsingissä koronavirustartuntojen määrissä raju nousu 28.2.2021 15:36:05 EET | Tiedote

Helsingissä todettiin eilen 274 uutta koronatartuntaa. Tartuntamäärä on selkeästi suurin yhtenä päivänä todettu määrä koko epidemia-aikana. Viime aikoina edellisin suurin päiväkohtainen tartuntamäärä on ollut 202 tartuntaa. Tällä hetkellä on syytä käydä koronatestissä hyvin herkästi, jos on pienempiäkin koronavirustartunnalle tyypillisiä oireita. Yhtään oireisena ei saa mennä töihin, kouluun tai päiväkotiin.