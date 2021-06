Stadin sote 3/21

Jaa

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen uutiskirje on ilmestynyt.

Lue lisää »

Koronatilanne kohti parempaa – tartunnanjäljittäjät ovat olleet avainroolissa

”Helsingissä koronaepidemian osalta on menty kohti parempaa. Tartuntojen määrä on laskenut huhtikuusta alkaen. Vaikka tilanne on varsin hyvä, korostan, että pandemia ei ole ohi. Rajoituksia ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa”, kertoo Helsingin Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi.

Lue lisää »

Suu- ja hammaskeskus palvelee asiakkaita, opiskelijoita ja tutkimusta

Meilahdessa keväällä ja alkukesästä aloittanut Suu- ja hammaskeskus kokoaa yhteen laajasti hammashoidon palveluja ja osaamista kiireettömästä hoidosta päivystykseen, erikoishoitoon ja kirurgiaan. Uudistetuissa tiloissa Haartmaninkadulla koulutetaan myös tulevia hammaslääkäreitä.

Lue lisää »

Perheiden palvelut samaan paikkaan keskelle kaupunkia

Kampin perhekeskus avautuu lokakuussa. Siitä on tulossa valoisa ja viihtyisä paikka, jossa perhe saa tuekseen monen eri ammattilaisen tiimin sitä tarvitessaan.

Lue lisää »

Liikkuva hoitaja –palvelu vie päivystyksellistä apua hoivakoteihin

Helsingissä käynnistyi toukokuun lopussa uusi Liikkuva hoitaja -palvelu. Sosiaali- ja terveystoimialan ja Palvelukeskus Helsingin yhdessä käynnistämässä palvelussa liikkuva hoitaja vie avun hoivakotiin paikan päälle, mikä tarjoaa asukkaille nopeaa hoitoa ja vähentää samalla asukkaille tarpeettomia päivystyskäyntejä. Useissa akuuteissa terveydentilan muutoksissa asukasta voidaan hoitaa hänen kotonaan hoivakodissa.

Lue lisää »

Päätoimittaja Jaana Juutilainen-Saari jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Toimitussihteeri Markus Snellman markus.snellman@hel.fi