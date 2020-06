Stage V -päästörajat tänään osin voimaan – huoltovarmuudelle iso lasku varavoimalaitteiden tekniikan muuttumisesta

Uudet EU:n Stage V -päästörajat aiheuttavat monia muutoksia siirrettävien varavoimalaitteiden moottoritekniikkaan. Uudistus tuo suuren lisälaskun kunnille ja yrityksille. Tänään on viimeinen päivä, jolloin vanhan EU Stage IIIA -päästöluokan moottoreita saa käyttää alle 56 kW:n ja yli 130 kW:n uusien siirrettävien varavoimalaitteiden valmistuksessa.

Moottorin ja generaattorin yhdistävän varavoimalaitteen tarkoitus on varmistaa sähkönsaanti poikkeustilanteessa ja suunnitelluissa käyttökatkoissa, jolloin sähköä ei ole saatavilla yleisestä verkosta . Niitä käytetään myös väliaikaisina päävoiman lähteinä mm. rakennustyömailla ja tapahtumissa.



Uudet EU-päästörajat koskevat siirrettäviä varavoimalaitteita, joita ei ole asennettu kiinteästi kohteen muuhun infraan kiinni ja joita voidaan liikuttaa kohteesta toiseen esimerkiksi trailerilla. Ne ovat yleistyneet kuntien, vesilaitosten, sähkölaitosten ja monien kiinteistöjen sähkönsaannin turvaajina.



Jatkossa siirrettävät varavoimalaitteet luetaan samojen päästörajojen piiriin kuin esimerkiksi kaivinkoneet, etukuormaajat ja muut suuret työkoneet, joissa on muuttuvakierroksiset moottorit. Varavoimalaitteiden moottorit ovat vakionopeusmoottoreita, joihin päästörajat ovat vaatineet suuria muutoksia.



Seurauksena laitteiden huoltotarpeet lisääntyvät, ja sekä hankintahinnat että ylläpidon ja kunnossapidon kustannukset kasvavat.



Yleisimmin käytetyn teholuokan 56 – 130 kW uusissa laitteissa vanhan päästöluokan moottoreiden käyttö laitevalmistuksessa sallitaan yhä kesäkuun 2021 loppuun, mutta nämä moottorit ovat loppumassa kaikilta moottorivalmistajilta.

Kustannukset + 50 – 150 %

Vanhemman päästöluokan moottorilla varustettuja varavoimalaitteita on voitu säilyttää kovillakin pakkasilla ulkona.

Uusissa moottoreissa on pakokaasupäästöjen hallintaa varten käytössä mm. SCR-, DPF- ja EGR-järjestelmiä, joiden takia moottorit vaativat talvisäilytystä lämpimissä sisätiloissa tai erityistä lämmitysjärjestelmää.

– Stage V -moottorin ureavesisäiliön ja sen ruiskutuslaitteiden jäätymisen ehkäisy on tärkeää, sillä AdBlue-ureavesiliuos jäätyy jo noin -11°C lämpötilassa. Sitä tulisi myös säilyttää aina alle +25 °C lämpötilassa, jotta noin 18 kuukauden säilyvyysaika saavutettaisiin, sanoo maan suurimman varavoimalaitteiden huolto- ja myyntiyritys Suomen Diesel Voima Osakeyhtiön varavoima-asiantuntija Mika Peltola.

Säännöllisesti tehtävät koekäytöt ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistua laitteen luotettavasta toiminnasta, kun todellinen tarve varasähkölle tulee.



– Suojaukset estävät moottoria käynnistymästä tai pysäyttävät laitteiston kesken käynnin, jos esimerkiksi jokin päästöjä rajoittava järjestelmä ei ole toiminnassa vaikkapa ureavesiliuoksen alhaisen määrän tai sen huonon laadun vuoksi. Myös laitteiden käytettävyysaika lyhenee merkittävästi, jos ylläpitoa tai huoltoa laiminlyödään, kertoo Mika Peltola.



Uusien laitteiden hankintahinnat ovat merkittävästi aiemman päästöluokan laitteiden hintoja korkeampia. Kun esimerkiksi siirrettävään käyttöön sopivan 30 kVA/24kW äänieristetyn ja sääsuojatun varavoimalaitteiston lähtöhinta oli vanhassa EU Stage IIIA -päästöluokassa ilman arvonlisäveroa noin 10 000 euroa, vastaavien uuden Stage V -päästöluokan laitteen hinta alkaa noin 15 000 eurosta.

Tehokkaammassa 150 kVA/120kW EU Stage IIIA -laitteistossa lähtöhinta nousee runsaasta 20 000 eurosta 50 000 euroon .

– Huoltokustannuksia on vielä vaikea arvioida tarkasti, mutta huoltotarpeiden 50 prosentin kasvu on realistinen oletus.

Uuden varavoiman tarve lisääntyy kasvukeskuksissa



Vanhoja varavoimalaitteita voi käyttää niiden käyttöiän loppuun. Uusien laitteiden tarve lisääntyy eniten kaupunkikeskuksissa, joiden asukasmäärä, uusien kiinteistöjen määrä ja uusien palvelujen määrä kasvavat jatkuvasti.



Samalla infrastruktuurille kriittisten toimintojen määrä kasvaa. Esimerkiksi vesihuollon runkoputkistot, joilla hoidetaan käyttöveden toimitus asukkaille ja jäteveden kuljetus puhdistamoon, ovat usein jo nyt monen kunnan yhteisiä verkostoja. Yhä laajetessaan ne edellyttävät mm. uusia pumppuasemia, joiden varmentamiseen tarvitaan myös uusia varavoimalaitteita.



Varavoimalaitteen hankintaprosessi on ollut monelle kunnalle ja yritykselle tähän saakka työläs. Tarjouspyyntöjä varten on usein teetetty laaja hankintaohjelma teknisellä konsultilla, mikä on ollut kallista.

Suomen Dieselvoima on nyt julkaissut sekä hankkijoita että tarjoajia varten Suomen ensimmäisen ilmaisen, vapaasti ladattavan hankintaohjelman kiinteille, sääsuojatuille ja uusille Stage V -päästörajojen piiriin kuuluville liikuteltaville varavoimalaitteille.

– Ohjelmassa on käyty läpi kaikki tarpeelliset varavoiman kriteerit. Dokumentin voi muuttaa helposti omaan tarpeeseensa tarjouspyynnön pohjaksi. Sen avulla asiakas saa vertailukelpoiset tiedot eri tarjoajilta, ja tarjoajat saavat asiakkaalta riittävät tiedot tarjouksen tekemiseen, Suomen Dieselvoiman toimitusjohtajaksi 1.8. siirtyvä Mika Peltola kertoo.

Hankintaohjelma on ladattavissa osoitteesta:

dieselvoima.fi/varavoimakone-hankintaohjelma