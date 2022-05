Stalalta kaksi uutta mallistoa design-maailman huipulta

Stala on suomalainen muotoiluyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ratkaisuja funktionaalisiin kodin tiloihin.Osaamisemme ydinaluetta on ruostumattoman teräksen, suomalaisen muotoilun ja käytännöllisyyden yhdistäminen.Valmistamme Lahden tehtaallamme tuotteita, joilla on Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Tuotteitamme viedään myös ulkomaille. Stala Oy on syyskuusta 2020 lähtien ollut osa Kovinoplastika Lož Groupia. www.stala.fi

Ruotsalainen muotoilija Matti Klenell (s. 1972), MFA, valmistui Konstfackin taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1999. Hän löysi nopeasti oman kutsumuksensa tilankäyttöön ja arkkitehtuuriin liittyvän tuotesuunnittelun saralta. Nykyään Tukholmasta käsin toimiva Klenell tekee toimeksiantoja lukuisille ruotsalaisille ja ulkomaalaisille asiakkaille. Hän on sekä luonut uniikkeja taideteoksia että suunnitellut sarjavalmisteisia tuotteita yhteistyössä tunnettujen merkkien kuten Iittalan, Lintexin, Fontana Arten ja Offecctin kanssa. Klenell on ansainnut lukuisia palkintoja, ja hänen suunnitelmiaan on nähtävillä useissa museoissa. Klenell tunnetaan Ruotsin muotoiluyhteisön tiennäyttäjänä.

Gert Wingårdh on toiminut arkkitehtinä yli 40 vuotta. Vuonna 1977 hän perusti Wingårdh Architects -yrityksen, josta on vuosien varrella kasvanut yksi Ruotsin merkittävimmistä arkkitehtitoimistoista. Toimiston laadukkaat hankkeet ovat ansainneet lukuisia kunnianosoituksia ja palkintoja sekä Ruotsissa että maailmalla. Gert Wingårdh on ainoa arkkitehti, joka on saanut arvostetun Kasper Salin palkinnon viidesti. Arlandan lennonjohtokeskus, Universeum -tiedekeskus Göteborgissa sekä Ruotsin suurlähetystöt Berliinissä ja Washingtonissa ovat kaikki hänen käsialaansa. Vuonna 1999 Wingårdh nimitettiin Chalmersin teknillisen korkeakoulun kunniatohtoriksi. Lisäksi hän toimii asiantuntijaroolissa huippusuositussa ruotsalaisessa Unelmakoti -ohjelmassa.