Stam1na järjestää virtuaalisen moshpitin ja soittaa livestream-keikan Kulttuuritalolla!

Lauantaina 30.5. lemiläinen metalliyhtye Stam1na soittaa live stream-keikan Helsingin Kulttuuritalosta käsin. Ympäri maailmaa striimattava keikka on interaktiivinen elämys. Heti keikan jälkeen on luvassa meet & greet-osio, jossa fanit pääsee chatin avulla juttelemaan bändin kanssa. Illan juontajana toimii stand up-koomikko Ali Jahangiri. Keikkatallenne tulee katsottavaksi kaikille lipunostaneille su 31.5. klo 9.00 alkaen 48 tunnin ajaksi.

"Yrittivät bannata julkiset esiintymiset mutta mepä tullaan läpi palomuurista ja digi-ikkunoista! Pitäkää saunanpuhdas tukka auki ja mosh-lihakset lämpiminä, koska meno ei ole yhtään sen laimeampaa kotosohvillakaan. Keikan jälkeen vielä meet&greet päälle niin alkaa olla nousukas kesäfiilis hollilla. Mahtava päästä soittamaan, nähdään Kultsalla! See you soon on True Cult Tour!", fiilistelee Stam1nan solisti-kitaristi Antti Hyyrynen.

Sunborn Live Stream on konsepti, joka tuottaa monipuolisia & interaktiivisia virtuaalitapahtumia. Sunborn Live Streamin tekee yhteistyössä Sunborn Live sekä RajuLive.

www.stam1na.com

www.sunbornlive.fi

www.rajulive.fi

www.ticketmaster.fi/sunbornlivestream