Stara ja Infrakit Group Oy yhteistyöhön infrarakentamisen digitalisaation ja läpimenoaikojen vauhdittamiseksi

Espoo 7.8.2020. Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Infrakit Group Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa katuhankkeiden läpimenoa ja tehostaa rakentamisen tiedonhallintaa. Projektin kärkenä on laadukas rakentaminen, joka toteutetaan ottamalla entistä laajemmin huomioon rakentamisen eri vaiheissa tarvittavat tietomassat ja niiden saatavuus. Samalla Stara ja Infrakit Group luovat yhdessä kulttuuria rakentamisen digitalisoimiseksi. Hankkeesta haetaan myös skaalautuvia, muissakin projekteissa hyödynnettäviä toimintamalleja. Toimijat haluavat yhdessä osoittaa tietomallinnuksen ja digitalisaation hyödyt konkreettisessa rakentamisprosessissa.

Aalto-yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimusprojektissa ja siitä muodostetussa loppuraportissa (Olli Seppänen, Antti Peltokorpi, Seppo Junnila ja Liisa Mustonen, 2019) tarkasteltiin katuhankkeiden toteutuksen nykytilaa. Projektin keskiössä oli katuhankkeiden haittojen minimoiminen lyhentämällä läpimenoaikoja. Tulosten perusteella katuhankkeiden toteutuksessa tunnistettiin erityisesti aikatauluun, tiedonhallintaan ja logistiikkaan liittyviä haasteita. Myös yhteistyössä, tiedonkulussa sekä työmaan reaaliaikaisessa tilannekuvassa löytyi parannettavaa. Projektin yhteenvedossa korostetaan, että erityisesti pilottihankkeissa tulisi käyttää rakentamisen suunnitteluvaiheeseen tarpeeksi resursseja. Pidemmällä aikavälillä suositellaan otettavaksi käyttöön myös uusia teknologioita. Lisäksi lähtötietojen systemaattinen kartoittaminen sekä koko rakennusprosessin elinkaaren huomioiminen suunnitteluvaiheessa helpottavat katutöiden sujuvampaa läpivientiä. Työmaiden reaaliaikaisen etenemisen seuranta ja tilannekuvan systemaattinen esittäminen nousevat myös keskiöön. (Olli Seppänen, Antti Peltokorpi, Seppo Junnila ja Liisa Mustonen, 2019).



Infrakit Group Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka pilvipalveluun voidaan tallentaa kaikki digitaalinen suunnitelma- ja toteumatieto infrarakennushankkeissa. Ajatus tällaisesta alustasta lähti aikanaan liikkeelle Oulun Yliopiston rakentamisen automaation tutkimuksesta. Tutkimuskentällä havaittiin jo tuolloin, että tehoton ja kankea kommunikaatio hidasti rakennusprojektien edistymistä ja valmistumista. Infrakitin avulla suuri osa rakentamisen aikana tapahtuvista viivästyksistä ja kommunikaation puutteesta johtuvista virheistä voidaan minimoida. Infrakit Groupin tärkeä tavoite tiedonhallinnan tehostamisen ohella on edistää kestävää kehitystä myös rakennusalalla. Esimerkiksi rakentamisessa syntyviä päästöjä voidaan vähentää toimintaa optimoimalla ja tehostamalla. Infrakit -alustan keräämien tietojen pohjalta voidaan säästää resursseja niin ajassa, kustannuksissa kuin myös materiaaleissa.



Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Stara rakentaa ja kunnostaa myös kaupungin tiloja, kuten kouluja ja päiväkoteja. Stara huoltaa myös Helsingin luontoa, kaupunkimetsiä ja rantavesiä.



Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikön johtaja Hannu Halkola kommentoi yhteistyötä näin: "Olemme kokeilleet muitakin järjestelmiä, mutta Infrakit valikoitui niistä ehdottomasti parhaana. Infrakit on valmis paketti, ja hyvä yhteistyökumppani meille."



Infrakit BIM Palveluiden johtaja Ilkka Tieaho tiivistää yhteistyön tavoitteet näin: "Infrakit tarjoaa yhdessä paketissa tuotteen, palvelut ja käyttöönoton tuen. Tehtävämme on auttaa asiakkaita menestymään alustamme ja asiantuntijoidemme avulla. Stara on lähtenyt viemään tätä hanketta eteenpäin, ja me lunastamme nyt lupauksemme tuesta hankkeen kaikissa vaiheissa. Nyt laitamme yhdessä Staran kanssa käytäntöön Toimivat katuhankkeet -projektin tuloksia, ja keskitymme omalta osaltamme vastaamaan esiin nousseisiin haasteisiin."