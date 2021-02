STARK avaa kolmannen ympäri vuorokauden palvelevan rakennustarvikeliikkeensä Tampereelle

STARK jatkaa rakennustarvikekaupan uudistamista ja avaa kevään aikana kolmannen vuorokauden ympäri avoinna olevan rakennustarvikeliikkeensä Tampereen Nekalaan. STARK Nonstop -myymäläkonsepti ja noutopiha tarjoavat rakentajalle vuorokauden ajasta riippumattoman asiointimahdollisuuden.

Starkin ensimmäinen Nonstop avattiin viime keväänä pääkaupunkiseudulla ja vietiin tämän vuoden alussa myös Oulun rakentajien saataville.

- Laajentamalla nyt Nonstop-toimintamme Tampereelle, vahvistamme asemaamme markkinassa johtavana ammattilaisten kumppanina. Haluamme olla alan luotetuin rakennustarvikeliike. Se edellyttää jatkuvaa palvelumallien kehittämistä ja visionääristä alan uudistamista. Olen erittäin tyytyväinen, että pystymme takaamaan jatkossa myös Tampereen alueen rakentajille ja työmaille alan parhaat palvelut; Kaikki saman katon alta ja mihin vuorokauden aikaan tahansa, toteaa Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi.



Poikkeuksellisen kattava palvelukokonaisuus Tampereen seudun rakentajille

STARK Tampere Nekalan yksikönpäällikkö Janne Merikoski on vakuuttunut, että toiminnan laajentaminen 24/7-malliin tukee koko liikkeen toimintaa ja tarjoaa ammattirakentajalle poikkeuksellisen kattavan palvelukokonaisuuden Tampereella ja sen ympäristössä;

- Keskeinen sijaintimme, valikoimamme ja palvelujemme kattavuus ovat Nonstopin myötä Tampereen seudulla vertaansa vailla. Kaikki rakennustyömaan ja rakentajan tarvikkeet ja palvelut sekä tehokkaat, monipuoliset logistiset ratkaisut saa jatkossa yhdestä paikasta, mihin vuorokauden aikaan tahansa. STARK Rent -konevuokraus ja suunnittelu- ja muut lisäpalvelumme tukevat toimintaamme. Nonstopin myötä meillä on rakentajalle kokonaisvaltainen palvelupaketti.

Janne Merikoski kertoo, että aukioloajan laajentaminen tulee lisäämään työvoiman tarvetta STARK Nekalassa. Ympärivuorokautinen toiminta edellyttää lisää ammattilaisia, sillä yöllä tehtävien taustatöiden tarkoitus on vahvistaa rakentajan asiointia myös päivällä;

- Yöllä jakelukeskuksessa kerätään valmiiksi seuraavan päivän toimituksia, jotta tarvikkeet ovat asiakkaalle valmiina aamulla noudettaviksi tai toimitettaviksi. Hoidamme yöllä ennakkokeräystä, hyllytystä, tavaran vastaanottoa, lastausta ja muita tausta- ja tukitehtäviä. Päivällä jää enemmän aikaa asiakkaiden palvelemiseen. Asiakasta palvelee meillä aina ammattilainen.

Vahvat investoinnit Tampereen seudun rakentajien palveluihin

Uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä Nekalassa uudistetaan koko tontin ulkovalaistus energiatehokkaalla LED-valaistuksella ja mm. opastusta parannetaan. Stark on investoinut viime vuosina vahvasti Tampereelle. Nekalan myymälä uudistettiin loppuvuodesta 2019. Myymälä laajoine näyttelyalueineen on Starkin suurin, pinta-alaltaan 4500 m2. STARK palvelee asiakkaita Tampereella Nekalan lisäksi Lielahdessa ja Hankkiossa.

STARK lukuina

Starkin valtakunnallinen 26 myymälän verkosto sekä verkkokauppa palvelevat ammattilais- ja kuluttaja-asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta ympäri Suomen. Starkin liikevaihto 2020 päättyneellä tilikaudella oli 570 milj. euroa ja henkilöstöä yrityksellä on noin 1000. Starkilla on neljä jakelukeskusta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. STARK Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia, joka toimii viidessä maassa. Sen liikevaihto on yli 4 mrd. euroa ja henkilöstöä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa on yhteensä noin 10 000.

Lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, STARK Suomi Oy, puh. 040 643 1800.

Janne Merikoski, yksikönpäällikkö, STARK Tampere Nekala, puh. 044 773 0463.



STARK Tampere Nekala, Kuoppamäentie 4, 33800 Tampere

STARK - reilusti rakentajan asialla.

Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Olemme palvelleet suomalaisia rakentajia jo yli 150 vuotta. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. STARK Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia. www.stark-suomi.fi