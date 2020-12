STARK Green Building Council Finlandin jäseneksi

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt rakennustarvikeliike Starkin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Starkissa yhdistyy rakennustarvikkeiden ja puutavaran erikoisosaaminen sekä suomalaisen rakennusalan pitkäaikainen asiantuntemus. Kattava rakennustarvikkeiden valikoima, jakelukeskukset ja suuret noutopihat sekä joustava logistiikka palvelevat valtakunnallisesti rakentamisen ammattilaisia sekä remontoijia. Stark on sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisiin toimintatapoihin ja haluaa olla osaltaan mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ja vastuullista tulevaisuutta. Stark tarjoaa asiakkailleen huolella valittuja tuotteita ja palveluita. Hankinnassa Stark suosii toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan turvallisia, sertifioituja tuotteita. Kari Wahlman, STARK Suomi Oy:n logistiikkajohtaja:



”Pyrimme jatkuvasti kehittämään valikoimaamme sekä palvelu- ja toimintamallejamme rakentavien asiakkaidemme parhaaksi, on kyse sitten logistisista ratkaisuistamme tai huolella valikoimaamme valituista rakennustarvikkeista. Vastuullisuuden osalta seuraamme tarkasti alan kehitystä. Halusimme hakea jäsenyyttä, koska näemme Green Building Councilin edistävän teemoja, jotka ovat tärkeitä asiakkaidemme tulevaisuudelle. Uskon, että tämän yhteistyön ansiosta voimme entistä paremmin suunnata myös omaa kehitystoimintaamme.” Mikko Nousiainen, FIGBC:n toimitusjohtaja:



”Rakennus- ja kiinteistöalalla on käynnissä valtava muutos kohti ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. Jotta pystymme merkittävästi vähentämään ympäristökuormitusta, toimialan arvoketjun kaikkien toimijoiden on tartuttava toimeen omalta osaltaan sekä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. STARK on tässä arvoketjussa ratkaisijan roolissa, sillä STARK palvelee laajasti rakentamisen ammattilaisia ja kuluttaja-asiakkaita. Toivotamme Starkin erittäin tervetulleeksi verkostoomme.” Lisätiedot: Kari Wahlman, logistiikkajohtaja, STARK Suomi Oy, puh. 050 560 5180 kari.wahlman@stark-suomi.fi www.stark-suomi.fi Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland mikko.nousiainen@figbc.fi www.figbcfi.fi

