STARK Group ostaa Saint Gobainin rakennustarvikeliiketoiminnan Iso-Britanniassa

Saint Gobain Building Distribution Ltd koostuu ammattirakentajia palvelevista, Ison-Britannian johtavista rakennustarvikeketjuista ja – brändeistä, kuten rakennustarvikeketju Jewson sekä vahvat paikalliset brändit JP Corry ja Gibbs & Dandy ja rakentamisen erikoistuotteilla palvelevat brändit Jewson Civils Frazer ja Minster.

STARK Group on yksi nopeimmin kasvavista rakennusmateriaalien jälleenmyyjistä ja jakelijoista Euroopassa. Vuonna 2019 STARK Group osti Saksan johtavan rakennusmateriaalitoimittajan Saint Gobain Saksan liiketoiminnan. Hankinnan jälkeen yritys on orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta kaksinkertaistanut liikevaihtonsa.

STARK Group konsernin toimitusjohtaja Søren P. Olesen:

” Meillä on selkeä ja toimiva strategia, joka keskittyy ammattiasiakkaiden palvelemiseen ja tämä hankinta sopii kokonaisuuteen erittäin hyvin. Vuonna 2019 ostimme Saint Gobainin Saksan liiketoiminnan ja tässä yrityskaupassa on paljon yhtäläisyyksiä. Meillä on strategia, joka on menestyksekkäästi keskittynyt rakentamisen ammattilaisiin ja tarjoamme samat vahvat strategiset painopisteet ja voimavaramme sekä mahdollisuuden kehittää yritystoimintaa investointien kautta, siten että ketjusta kasvaa ammattirakentajan ykkösvalinta Iso-Britanniassa. Hankimme yrityksen, jonka kanssa voimme jatkaa kasvuamme.”

Saint-Gobain Building Distribution Ltd:n liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 2,3 mrd puntaan (2,7 mrd euroa) vuonna 2022, mikä nostaa STARK Groupin kokonaisliikevaihdon noin 9 mrd euroon.

STARK Group uudisti strategiaansa vuosina 2016–2018, mikä johti yrityksen sen nykyiselle kasvupolulle. Liiketoimintaa on kehitetty helpottamaan ammattirakentajan arkea ja investoimalla toimipisteisiin sekä jakelukeskuksiin. STARK Group on tunnettu henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja asiakastyytyväisyydestä, joka on alan parhaalla tasolla.

Kaupan odotetaan toteutuvan keväällä 2023.

