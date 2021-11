STARK ja Treeva Rakennus Oy rakentavat ekologisen Lounatuulen Tiiran Naantalin asuntomessujen merelliseen saaristoluontoon

Lounatuulen Tiira rakentuu messualueella meren välittömään läheisyyteen. Kohde on neljän, noin 100m2 asunnon paritalokokonaisuus, joka kurottaa merelle. Jokaisessa asunnossa on avopatio, josta avautuu poikkeuksellinen, hurmaava merinäköala. Jylhää ja kalliosta saaristoluontoa on haluttu kunnioittaa ja ulokkeiden avulla säästettiin kallioita liialta louhinnalta. Myös pihat saatiin näin tuleville asukkaille helppohoitoisiksi.



Sisustus- ja pintamateriaaleissa yhdistyvät korkea laatu ja helppous



Rakennukset ovat väljiä, esteettömiä ja yksitasoisia, ja vierasvenesatamasta katsottuna rakennusten silhuetti muistuttaa saariston venevajanäkymää. Myös väritys on etsitty saariston luonnosta: Tiiran valkoisen ja mustan värin lisäksi saaristomännyn rusehtava puun sävy sekä tontin kallion harmaan sävyt toistuvat julkisivuissa. Asuntojen sisustus- ja pintamateriaaleihin on haettu arjen luksusta.



- Treeva Rakennus on tunnettu laadukkaasta ja korkean profiilin rakentamisesta. Asuntojen materiaaleissa, pinnoissa ja sisustuksessa panostetaan todella korkeaan laatuun ja ajattomuuteen. Olen erittäin tyytyväinen, että voimme tässä upeassa kohteessa esitellä kattavasti laadukkaita sisustustuotteitamme, kuten laattoja, paneeleja ja parketteja. Kohteemme sisustussuunnittelu tehdään yhteistyössä Maricken Shopin sisustussuunnittelija Tuuli Merlan kanssa, joka myös kalustaa asunnon messuja varten. Yhteistyö rakentajan ja sisustussuunnittelijan kanssa on sujunut mainiosti, toteaa Stark Turku Artukaisen yksikönpäällikkö Ville Ylitalo.



Ekologiset energiaratkaisut osana suunnittelua



Naantalin messujen yksi teema on ekologiset energiaratkaisut, joka otettiin vahvasti osaksi kohteiden suunnittelua.



-Aurinkoenergiaa pyritään käyttämään laajasti asunnon toimintoihin ja jokainen asunto onkin varustettu aurinkokeräimellä liitettynä asuntokohtaiseen poistoilmalämpöpumppuun. Asunnot on varusteltu myös viilennyksellä ja sähköauton latauspisteellä. Rakenteet ovat turvalliset, asuntojen eristeenä on hengittävä ekovillaeriste, ja ne on varustettu asuntokohtaisilla vuodonilmaisulaitteilla, kertoo kohteen työnjohtaja Mika Vesterinen Treeva Rakennukselta ja jatkaa;



- Tämän poikkeuksellisen saaristokohteen kaikki asunnot on jo myyty. Lähestyimme Starkia tällä messuyhteistyöehdotuksella perustuen vuosien aikana kehittyneeseen luottamukseen ja toimitusvarmuuteen sekä heidän kykyynsä toimittaa laadukasta rakennus- ja pintamateriaalia. Starkin panostus erityisesti ammattirakentajan tarpeisiin on myös lujittanut yhteistyötämme.



Rakentaminen etenee aikataulussa



Lounatuulen Tiiran rakentaminen etenee aikataulussa ja parhaillaan viimeistellään julkisivuverhousta. Lisäksi pihatöitä on myös aloitettu kohteen vangitsevalla, merenpuoleisella sivulla. Sisätyöt alkavat väliseinien teolla ensi viikolla.



Stark on kohteen pääyhteistyökumppani ja toimittaa Lounatuulen Tiiraan rakennustarvikkeet sekä sisustus- ja pintamateriaalit. Yhteistyökumppaneina kohteessa ovat mukana myös mm. Ekovilla, Finnfoam, FM Mattsson, Gyproc, Harvia, Kaskipuu, Kährs, Profin, Siparila, Villeroy&Boch ja Vieser.



Messujen mediapäivänä 4.11. ja myös muina aikoina lisätietoja:



Ville Ylitalo, yksikönpäällikkö Stark Turku Artukainen, puh. 044 475 4411.