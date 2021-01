STARK laajentaa aukioloaikansa ympärivuorokautiseksi Oulussa - Uudistettu 24/7 avataan tänään

Suomen johtava ammattilaisten rakennustarvikeketju STARK avaa tänään Ouluun ympäri vuorokauden auki olevan, uudistetun liikkeen. STARK Nonstop –nimellä kulkeva myymäläkonsepti noutopihoineen palvelee rakentavaa asiakasta entistä sujuvammin, ja tarjoaa joustavan, kellonajasta riippumattoman asiointimahdollisuuden. Starkin ensimmäinen Nonstop avattiin viime keväänä Vantaan Petikossa.

- Asiakkaiden odotukset ja etukäteen saamamme palaute ovat olleet erittäin positiivisia ja tänään pääsemme starttaamaan uuden konseptin kanssa. Alueella ei ole muita vastaavalla laajuudella toimivia rakennustarvikeliikkeitä, joten tarjoamme asiakkaillemme nyt aivan uudenlaisen palvelukokemuksen, iloitsee STARK Oulun yksikönpäällikkö Sami Harjula.



Oulun Starkin uudistus parantaa rakentavan ja remontoivan asiakkaan asiointia ja näkyy koko liikkeen toiminnassa. Asiakkaan asiointiympäristöä ja kulkua myymälässä ja noutopihalla on tehostettu, ja ilta- tai yöaikaan rakennustarvikkeita noutaville asiakkaille on avattu uusi sisäänkäynti.



- Olemme terävöittäneet myös valikoimaa ja esillepanoa rakentajan ja korjausrakentajan palvelun parantamiseksi. Esimerkiksi materiaalien käyttöyhteystuotteet löytyvät nyt asiakkaalle entistä helpommin. Lisäksi listat, paneelit ja saunatuotteet ovat myymälän puumaailmassa selkeästi esillä. Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä on lisätty muun muassa uudella, energiatehokkaalla Led-valaistuksella, Harjula kertoo.



Uudistuksella työllistävä vaikutus



Ympärivuorokautinen toiminta vahvistaa myös päivällä tapahtuvaa asiointia. Yöllä hoidetaan tukitehtäviä, kuten ennakkokeräystä, hyllytystä, tavaran vastaanottoa ja lastausta. Asiantunteva palvelu, tarkkaan harkittu tuotevalikoima, saatavuus sekä asioinnin helppous ja nopeus ovat olennainen osa ammattimaisesti rakentavan asiakkaan palvelukokemusta. Nämä seikat ovat olleet myös Oulun uudistuksen lähtökohtana.

- Henkilöstö on ollut vahvasti mukana hankkeessa ja suhtautunut siihen positiivisesti. Porukka on ylpeä siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa entistäkin paremmin. Aukioloaikojen laajentaminen on vaikuttanut myös työvoiman tarpeeseen ja olemme palkanneet kymmenkunta uutta työntekijää, kertoo Sami Harjula.



- STARK Oulu on nyt entistä reilummin rakentajan asialla. Ympärivuorokautisen aukioloajan, sujuvan palvelun ja muun muassa tarjoamiemme logististen ratkaisujen lisäksi on vaikeaa kuvitella vahvempaa palvelumallia.



Oulun Nonstop on jatkumoa Vantaan Petikon kokemuksille

- Avasimme Suomen ensimmäisen aina avoinna olevan rakennustarvikeliikkeen pääkaupunkiseudulle viime keväänä. Meillä on vahva luottamus Oulun rakentamisen markkinaan. Pääkaupunkiseudun hyvien kokemusten siivittämänä oli selvää, että haluamme laajentaa Nonstop-konseptin myös Pohjois-Suomeen.Tämä on meille merkittävä investointi ja uskomme vahvasti, että rakentajat hyötyvät palvelusta ja ottavat tämän uuden asiointimahdollisuuden omakseen, toteaa toimitusjohtaja Harri Päiväniemi.

Starkin valtakunnallinen 26 myymälän verkosto sekä verkkokauppa palvelevat ammattilais- ja kuluttaja-asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta ympäri Suomen. Starkin liikevaihto 2020 päättyneellä tilikaudella oli 570 milj. euroa ja henkilöstöä yrityksellä on noin 1000. Starkilla on neljä jakelukeskusta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. STARK Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia, joka toimii viidessä maassa. Sen liikevaihto on yli 4 mrd. euroa ja henkilöstöä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa on yhteensä noin 10 000.

