Stark lanseeraa Vahvan rakentajat -videosarjan urheilija-valmentajaparien kasvutarinoista

Vahvan rakentajat -videosarjan jaksoissa sukelletaan pintaa syvemmälle urheilijoiden ja heidän taustatiiminsä, erityisesti valmentajan, tärkeään rooliin. Keskusteluja on vetämässä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Ensimmäisessä jaksossa kokemuksiaan ja tunnelmiaan yli 13 vuotta kestäneestä valmennusyhteistyöstä, sen huippuhetkistä ja pettymyksistä, käyvät läpi maastohiihtäjä Ristomatti Hakola ja valmentaja Antti Hagqvist. Vaikka hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen on hiljattain ottanut Hakolan valmennusvastuun, Hagqvistin rooli Hakolan uralla on ollut merkittävä.

– Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun olen laittanut Antille viestiä tärkeää kisaa edeltävänä yönä ja tilittänyt olevani huonossa kunnossa. Sitten tulee soitto, että äijä on kunnossa. Aamulla kun herään, niin se on just näin, Hakola kuvaa Hagqvistin tärkeyttä urallaan paitsi hiihtokunnon myös itseluottamuksen luomisessa.

Starkin ja Olympiakomitean yhteistyösopimus jatkuu Pariisin kesäkisoihin ja vuoden 2024 loppuun asti. Yhteistyöllä halutaan nostaa esiin sellaista työtä, mikä usein jää varjoon. Millaisia vastinpareja ovat olympiaunelmia tavoittelevat ammattiurheilijat ja heidän ammattivalmentajansa? Millaista on se arkinen tiimityö, joka luo pohjan menestykselle?





Vahvan rakentajat -videosarjan ensimmäinen osa on katsottavissa täältä.

Lisätietoja:

Jarmo Salmi, kaupallinen johtaja, Stark Suomi Oy, puh. 0500 970 950, jarmo.salmi@stark-suomi.fi

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. www.olympiakomitea.fi



STARK - reilusti rakentajan asialla

Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 100 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia. www.stark-suomi.fi