Stark ostaa Kodin Terra Tuusulan HOK-Elannolta – pääkaupunkiseudun Stark-myymälät Bonuksen piiriin

STARK - reilusti rakentajan asialla

Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Olemme palvelleet suomalaisia rakentajia jo yli 150 vuotta. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia. www.stark-suomi.fi



HOK-Elanto:

HOK-Elanto, Stadin oma lafka, on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 630 000 asiakasomistajataloutta. Vuosittainen liikevaihtomme on yli 2 miljardia euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun ja lähialueiden asukkaille. Toimialueemme kattaa Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan. Marketteja, tavarataloja, ravintoloita, liikennemyymälöitä ja muita toimipaikkoja alueellamme on yli 300.