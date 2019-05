STARK Seinäjoen myymälä uudistettiin rakentajan tarpeet edellä

Stark Seinäjoki on uudistettu Starkin tuoreen konseptin mukaisesti palvelemaan noutavaa asiakasta ja rakennusliikkeitä. Kolminkertaiseksi kasvanut myymäläpinta-ala näyttelyalueineen, sekä entistä paremmin noutavaa asiakasta palveleva noutopiha avataan uudistettuna tänään Starkin valtakunnallisen Road Show -tapahtuman yhteydessä.

- Vuosi sitten Stark avasi Helsingin Suutarilassa täysin uudistetun myymälän, joka toimi uuden palvelukonseptimme lippulaivana, kertoo Starkin toimitusjohtaja Harri Päiväniemi. Asiakaspalautteen mukaan yksikön palvelu on sujuvoittanut rakentajan asiointia. Vastaavat hankkeet olemme tänä keväänä toteuttaneet Tampereen Nekalassa ja Vantaan Martinlaaksossa. Tampereelle Nekalan myymälän yhteyteen avautuu myös jakelukeskus. Seinäjoen jälkeen lähdemme rakentaja-asiakkaan tarpeet edellä jatkamaan verkostomme kehittämistä myös muualla Suomessa.

-Myymälä sai uuden julkisivun ja sen pinta-ala kasvoi 400 neliöstä 1300 neliöön, kertoo Stark Seinäjoen yksikönpäällikkö Pauli Ojala. Yhtenäinen ja paljon entistä laajempi näyttelyalue palvelee mainiosti niin ammattirakentajien, kuin kuluttajienkin tarpeita. Esimerkkeinä kylpyhuone, maalaus ja terassit, jotka ovat hyvin esillä. Myös esimerkiksi Villeroy & Bochin laadukkaat laatat, joissa Stark on Suomessa ainoa jakelija. Rakentajan on helppo tulla asiakkaan kanssa paikan päälle valitsemaan materiaaleja. Uusien esillepanojen ansiosta myymälän rakennustarvikkeet löytyvät käyttöyhteystuotteineen helpommin.

Seinäjoen Starkissa yhdistetty kassa- ja palvelupiste on sijoitettu heti myymälän sisäänkäynnistä vasemmalle. Näin asiakas saa heti palvelua myymälään saapuessaan. Myös noutopiha on uudelleenjärjestelty, ja palvelee noutavaa asiakasta entistä paremmin.

- Noutopiha on Stark Seinäjoen sydän ja sen valikoimaa on laajennettu, toteaa Pauli Ojala. Kaikki rakentajan perustarpeet ja avaintuotteet löytyvät noutopihalta helposti mukaan. Puumaailma on siirretty noutopihalta myymälään ja nyt listat, paneelit ja saunatuotteet ovat sisätiloissa ja hyvin esillä. Ne eivät pölyynny tai ime kosteutta ulkotiloissa. Hyllymuutoksia tehtiin parantamaan tuotteiden esillepanoa ja löydettävyyttä.

- Haluan kiittää asiakkaita ja henkilökuntaa kärsivällisyydestä, sanoo Ojala. Olemme rakentamisen keskelläkin pyrkineet palvelemaan täysillä. Parkkialueen asfaltointi tapahtuu vielä kesäkuun alussa.

Harri Päiväniemi, puh. 040 643 1800

Pauli Ojala, puh. 040 096 9242

