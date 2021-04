STARK sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ja tehostaa toimiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Rakennustarvikeketju Starkin emoyhtiö, STARK Group, on julkistanut ilmastotavoitteensa. Konserni on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Yhtiö aikoo leikata päästöjään 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon.

Allekirjoittamalla YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen STARK Group ottaa askeleen kohti yhtiön pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan se haluaa olla vuoteen 2050 mennessä hiilineutraali rakennustarvikkeiden jakelija.

STARK-konserni tunnustaa kiireellisen tarpeen torjua ilmastonmuutosta ja sen seurauksia. Rakennusmateriaalien osuuden teollisuuden hiilidioksidipäästöistä on arvioitu olevan 11 prosenttia, ja alalla on siten tärkeä rooli ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa. Yhdessä tavarantoimittajien ja asiakkaidensa kanssa Starkilla on mahdollisuus olla osa ratkaisua.

”Sitoutuminen tieteeseen perustuviin tavoitteisiin (SBTi) on luonnollinen askel kestävän kehityksen matkallamme. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan päättäväisiä toimenpiteitä; yrityksillä on oltava selkeä suunnitelma siirtymisestä nollatasolle. Haluamme olla näyttämässä suuntaa toimialallamme vähentämällä merkittävästi hiilidioksidipäästöjämme ja sitoutumalla hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä”, sanoo STARK Groupin toimitusjohtaja Søren P. Olesen.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi STARK keskittyy myymäläverkostossaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Logistiikan puolella huomio on pakkausmateriaaleissa, kuljetusten suunnittelussa sekä vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Myös kiertotalouden innovaatioilla, jätteiden vähentämisellä ja kierrätysasteen nostamisella on oma roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiö tulee lisäämään ohjausta ja koulutusta sekä syventämään yhteistyötään tavarantoimittajien kanssa kestävien, energiatehokkaiden ja ympäristömerkittyjen tuotteiden tarjoamiseksi.

"Sitoutumalla YK:n Global Compactin 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen liitymme johtavien yritysten joukkoon, jotka ovat valmiita tekemään toimenpiteitä globaalin lämpötilan nousun rajoittamiseksi. Rakennusalan hiilijalanjälki on merkittävä, ja on tärkeää, että kaikki arvoketjun osapuolet tekevät konkreettisia toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi. Sitoumuksemme on selkeä signaali siitä, että nostamme kunnianhimoamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Meidän tehtävänämme on osaltamme tukea pyrkimystä rajoittaa maapallon lämpötilan nousu 1,5 asteeseen”, toteaa Louise Askær-Hune, STARK-konsernin vastuullisuusjohtaja.





Lisätietoa: Viestintäjohtaja Terhi Jokinen, STARK Suomi Oy, puh 040 566 1000





Business Ambition for 1.5 °C-kampanja



YK:n Business Ambition for 1.5 °C -kampanja kutsuu yrityksiä asettamaan päästövähennystavoitteita ja linjaamaan toimintansa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen. Kampanjaan osallistuvat yritykset sitoutuvat vähentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä niin, että ne saavuttavat hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen vähentämiseksi yritys tekee selkeän suunnitelman ja asettaa tavoitteet, jotka täyttävät Science-BasedTargets (SBTi) -aloitteen kriteerit.





STARK Group



STARK-konserni on johtava ammattilaisten rakennustarvikeketju Pohjoismaissa ja Saksassa. STARK-konsernin liikevaihto on noin 4,1 miljardia euroa ja se palvelee noin 10000 tavarantoimittajan kanssa 235000 asiakasta yli 420 liikkeessä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Saksassa. STARK-konsernin pääkonttori sijaitsee Tanskassa ja se työllistää noin 10000 työntekijää. Konserni on kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta.