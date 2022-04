STARK Suomi Oy siirtyy pääkaupunkiseudulla uusiutuvan dieselin käyttöön ja vähentää kuljetuspäästöjään

- Vastuullisuus on tärkeä osa tulevaisuuden menestyksellistä liiketoimintaa. Uusiutuvaan dieseliin siirtyminen pääkaupunkiseudun kuljetuksissa on meille strateginen investointi kestävään kehitykseen, sillä näemme, että vastuullinen toiminta luo meille kilpailuetua ja varmistaa pitkän tähtäimen kannattavuutta ja kasvua, vaikka alussa vaatiikin investointeja, vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sanoo.

Pääkaupunkiseudun kuljetusten osuus on yli 30 % kaikista Starkin kuljetuksista, mikä tarkoittaa miljoona kilometriä vuosittain. Uusiutuvaan dieseliin siirtyminen tarkoittaa jatkossa näissä kuljetuksissa 90 % pienempää hiilijalanjälkeä. Uusiutuva diesel on valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä, ja sen käyttö vähentää haitallisia partikkeli- sekä typenoksidipäästöjä. Tarkoitus on jatkossa tarkastella myös muiden paikkakuntien kuljetuspäästöjen vähentämistä.

- Teemme työtä vastuullisuuden eteen koko arvoketjun näkökulmasta, mikä tarkoittaa sitä, että oman toimintamme suorien päästöjen lisäksi teemme työtä myös muun arvoketjumme päästöjen vähentämiseksi. Kuljetuksemme on ulkoistettu kumppaneille, ja on todella hienoa, että pääsemme päästöjen vähentämiseen myös tällä osa-alueella, Koskinen jatkaa.

Vastuullisuustyö vienyt Starkin jo maailmanlaajuiseen kärkeen ja työ jatkuu

STARK Group on hiljattain vastaanottanut EcoVadisin platinatason luokituksen vastuullisuustyöstä. Eco Vadis on maailman suurin ja luotetuin yritysvastuullisuusarviointien tekijä. Sijoitus vie STARK Groupin EcoVadisin arvioimien yritysten parhaan 1 %:n joukkoon maailmanlaajuisesti.

- Me Starkissa olemme sitoutuneet kestävämmän huomisen rakentamiseen ja Stark-konsernin tavoitteisiin mm. hiilineutraaliuden saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Pidän tärkeänä tunnistaa kestävän kehityksen kannalta oleelliset tekijät ja panostaa juuri niihin, joilla parhaiten pystymme vaikuttamaan positiivisen ympäristövaikutuksen aikaansaamiseen, viestintäjohtaja Satu Otala toteaa.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Anne Koskinen, STARK Suomi Oy, vastuullisuusjohtaja, puh. 044 773 0409

Satu Otala, STARK Suomi Oy, viestintäjohtaja, puh. 044 475 7483