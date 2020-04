STARK tuo Joutsenmerkityt sisäovet ensimmäisenä Suomen markkinoille

STARK tuo ensimmäisenä Suomessa markkinoille Joutsenmerkityt sisäovet RAW brändin alla. Rakentajan on helppo tehdä hyvä ympäristövalinta, kun kestävän kehityksen mukaisiin rakennuksiin asennetaan ovia. Joutsenmerkki varmistaa, että sisäovet täyttävät alan tiukimmat ympäristövaatimukset. Sisäovien puuosat ovat jäljitettävää puuta, käytetty liima ja maalit täyttävät tiukat kemikaalivaatimukset ja ovien puulevyt formaliinivaatimukset, joka myötävaikuttaa myös sisäilman laatuun.

- Stark tekee nyt Joutsenmerkittyjen ovien käytön rakentajalle helpoksi. Rakennusmateriaaleilla on suuri merkitys sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen ympäristökuormitukselle ja Joutsenmerkittyjen tuotteiden käyttö rakennuksissa on hyvä valinta sekä ympäristön, että asukkaiden ja asunnossa vierailevien kannalta, toteaa Stark Suomen kaupallinen johtaja Jarmo Salmi. Asiakkaiden vaatimukset kohti ympäristöystävällisempää asumista lisääntyvät ja näin vahvojen ja luotettavien ympäristömerkkien tarve tulee entistä näkyvämmäksi. Yhä useamman toiveissa on ekologinen, energiatehokas ja laadukkaasti kestävistä materiaaleista rakennettu asunto, jossa on hyvä sisäilma.

Joutsenmerkki takaa automaattisesti, että ovet on hyväksytty käytettäviksi Joutsenmerkityissä rakennuskohteissa. Ovien mukana toimitetaan asianmukainen dokumentaatio, joka Joutsenmerkityissä rakennuskohteissa vaaditaan. Joutsenmerkinnän lisäksi RAW ovet ovat FSC©-merkittyjä. Tämä varmistaa sen, että kaikki puuosat ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Sen katsotaan olevan eräs vaikeimmin saavutettavissa olevista merkinnöistä. Kriteerit huomioivat jokaisen tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Joutsenmerkin tavoite on edistää kestävää kehitystä ja siksi sen kriteerejä tiukennetaan portaittain, peilaten mm. uuden kulloinkin käsillä olevan ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti.

Joutsenmerkityt ovet RAW brändin alla



RAW on rakennusmateriaalibrändi, joka on rakennettu erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin. Ne täyttävät pohjoismaiset vaatimukset ja ovat kestäviä, tyylikkäitä ja laadukkaita. RAW-valikoima on myynnissä STARK-ketjussa.

Lisätietoja: Jarmo Salmi, Stark Suomi Oy, puh. 0500 970 950