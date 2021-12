STARK Tuusula avautui vahvistamaan Uudenmaan rakentajien palveluja

Starkin marraskuussa HOK-Elannon kanssa allekirjoittama sopimus Tuusulan Kodin Terran ostamisesta on toteutettu 3.12. ja Kodin Terran toiminta Tuusulassa on päättynyt. Nyt ovensa avannut Stark Tuusula on Starkin valtakunnallisen rakennustarvikeketjun 27. yksikkö. Stark Suomi Oy:n toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa Tuusulan hankinnan olevan johdonmukainen jatko yrityksen kasvustrategiassa.

– Haemme kasvun mahdollisuuksia niin yritysostoilla kuin orgaanisesti. Tuusulan yksikkö ja sen asiakaskunta sopivat erinomaisesti strategiaamme ja tavoitteisiimme. Kaupan taustalla olivat Tuusulan liikkeen hyvä sijainti ja jo ennestään vahva fokus ammattirakentajien palveluun. Stark Tuusula vahvistaa asemaamme rakentamisen markkinassa erityisesti vilkkaasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla, jossa Tuusula on seitsemäs yksikkömme. Uudenmaan ammattilaisten ja ammattimaisesti rakentavien kuluttajien ulottuvilla ovat laaja tuotevalikoimamme ja kattavat rakentajan ja remontoijan palvelut.

Kaikki Kodin Terra Tuusulan 30 työntekijää siirtyivät kaupan yhteydessä Starkin palvelukseen.

– Toivotamme Tuusulan liikkeen henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi rakentamaan entistä vahvempaa Starkia. Heillä on vahvaa osaamista rakentajien palvelusta, mikä luo vankan perustan yhteiselle tekemiselle ja toiminnan kehittämiselle. Meillä on reilu työyhteisö ja panostamme voimakkaasti henkilöstön kasvuun ja kehitykseen. Kiitos Starkin menestyksestä kuuluu ammattitaitoiselle henkilöstöllemme, Päiväniemi jatkaa.

Asiakasomistajille Bonusta Stark Tuusulasta

Kaupan yhteydessä Stark ja HOK-Elanto solmivat paikallisen bonuspartner-sopimuksen, jonka myötä asiakasomistajat voivat kerryttää Bonusta Tuusulan Starkissa ja myöhemmin täsmennettävästä ajankohdasta lähtien myös Herttoniemen, Suutarilan, Petikon, Martinlaakson, Kivenlahden, Olarin ja Tuusulan Starkeissa.

Asiakasomistaja saa S-Etukortilla Bonusta Stark Tuusulan valikoimaan kuuluvista, myymälässä maksetuista tuotteista ja palveluista. Bonus ei kerry verkkokaupasta eikä valikoiman ulkopuolisista tehdastoimitustuotteista.

