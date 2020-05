STARK vahvistamaan yksinpurjehtija Ari Huuselaa – edessä maailman vaativin purjehduskilpailu

STARK on solminut pääyhteistyökumppanisopimuksen suomalaisen yksinpurjehtija Ari Huuselan kanssa. Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen purjehtija maailman vaativimmassa valtamerikilpailussa, jonka 43 000 km reitti purjehditaan maailman ympäri itäsuunnassa pysähtymättä, yksin ja ilman ulkopuolista apua. Huuselan Imoca-luokan vene starttaa ikoniseen Vendée Globe -kilpailuun rakennusalan vahvalla STARK-brändillä ja STARK-nimisenä marraskuun alussa.

- Olen todella innoissani siitä, että Stark näkee tekemiseni vahvana ja arvokkaana. Saan heidät pääyhteistyökumppanina vahvistamaan tätä urani päätavoitetta, johon olen pitkään valmistautunut ja tähdännyt. Se antaa aimo annoksen virtaa ja potkua. Yhteistyöllä on valtavan suuri henkinen merkitys ja toki se on minulle myös taloudellisesti kriittinen loppuvalmistautumisen mahdollistaja. Yhteistyö vahvistaa tekemistäni kokonaisvaltaisesti, sanoo Ari Huusela.

- Olemme valinneet sponsorointikohteemme tavallisesti joukkuelajien puolelta, mutta Huuselan projekti oli yksinkertaisesti niin mielenkiintoinen, että halusimme ehdottomasti mukaan. Jo ensimmäisistä keskusteluista lähtien on ollut selvää, kuinka määrätietoisesti Huusela tekee töitä unelmansa eteen – hän kirjaimellisesti rakentaa itseään vahvemmaksi, Starkin kaupallinen johtaja Jarmo Salmi sanoo.

Neljän vuoden välein purjehdittava Vendée Globe on maailman vaativin purjehduskilpailu ja se starttaa Ranskan Les Sables d’Olonnesta 8.11. Kilpailuun osallistuu 34 venettä, joiden kapteenit edustavat 11 eri kansallisuutta. Suomalaispurjehtija Ari Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen purjehtija, joka on päässyt tälle vaikuttavalle listalle. Perspektiiviä hankkeen vaativuuteen antaa Huuselan mukaan esimerkiksi se, että yli 3000 ihmistä on kiivennyt Mount Everestille ja yli 700 käynyt avaruudessa, mutta vain noin sata ihmistä on onnistunut purjehtimaan yksin, pysähtymättä ja kilpaa maapallon ympäri.

- Meillä on vahva tahto tukea hänen valmistautumistaan Vendée Globe -kilpailuun ja auttaa häntä sekä koko suomalaista purjehdusta uusiin saavutuksiin, Jarmo Salmi toteaa.

Ajatukset kohti tavoitetta – mieli valmistuu lähtöhetkeen

Ensimmäisenä pohjoismaalaisena tässä yksinpurjehtijoiden huippuammattilaisten sarjassa Huusela on jo tehnyt merenkulun historiaa. Pääseminen Vendée Globen listalle on vaatinut osallistumisen useampaan Imoca Globe Series -maailmanmestaruuskiertueen valtamerikilpailuun viimeisen kolmen vuoden aikana. Kolmen vuosikymmenen ajan kilpaa purjehtinut, siviilissä lentokapteenina toimiva Ari Huusela on ylittänyt Atlantin yksin neljä kertaa. Hän osallistui ensimmäiseen valtameriyksinpurjehduskilpailuunsa Atlantin yli vuonna 1999. Yksinpurjehduksen kuninkuusluokkaan hän siirtyi ostettuaan Imoca-luokan veneen vuonna 2017.

Ari Huusela on valmistautunut Vendée Globe-kilpailuun jo työn täyteiset kolme vuotta.

- Unelma osallistuminen oli minulle jo 90-luvun lopulta alkaen, mutta uskalsin sen sanoa ääneen vasta, kun menestyksen myötä usko tähän alkoi kasvaa. Valmistautuminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista työtä, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ajatusmaailma menee tavoitetta kohti ja näin mieli valmistuu pikkuhiljaa lähtöhetkeen. Nyt maailman seuratuimman yksinpurjehduskilpailun Vendée Globen starttiin on enää alle 200 päivää.

