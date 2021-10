STARK valitsi Jackon Finlandin vuoden vahvimmaksi yhteistyökumppaniksi

Starkin hankintajohtaja Jari Tuomikoski kertoi valinnan perusteina olleen liiketoiminnalliset ja laadulliset kriteerit;



- Jackon Finland valikoitui vuoden 2021 yhteistyökumppaniksemme paitsi liiketoiminnallisten ja myynnillisten mittarien kautta, myös laadullisilla kriteereillä; Sitoutunut, strategiaamme tukeva yhteistyö ja positiivinen, uusia toimintamalleja ja -tapoja etsivä asenne ja aktiivisuus, joka ulottuu myynnin arkeen ja asiakastyöhön yksiköissämme. Lisäksi laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet ja toimitusvarmuus.



- Erityisesti koronavuoden raaka-aine saatavuuden haasteista huolimatta Jackonin toimitusvarmuus on pysynyt hyvällä tasolla ja turvannut asiakkaidemme palvelua. Molemmat osapuolet pyrkivät kohti samaa asiaa, päämääränä on turvata ja helpottaa rakentajan ja loppuasiakkaan työtä.



Tunnustuksen vastaanotti Jackon Finlandin myynti- ja markkinointijohtaja Tommi Palomäki;



- Meillä on pitkä, nousujohteinen yhteistyö Starkin kanssa ja huomionosoitus on iso ja mieleinen kunnianosoitus Jackonille. Olemme käyneet avointa keskustelua ja pitkäjänteisellä työllä ja kumppanuusajattelulla pyrkineet pitämään huolen siitä, että Starkin myynti ja loppuasiakas palvellaan. Tänä vuonna onnistuimme erityisen hyvin ja yhteistyö on johtanut hienoihin tuloksiin, taustalla molempien osapuolten sitoutuminen, luottamus ja vahva yhteistyö.



- Kiitän Jackon Finlandin puolesta tästä huomionosoituksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Uskon, että se kantaa ja tuo tuloksia myös jatkossa.



Huomionosoitukset jaettiin 13.10. Starkin yhteistyökumppanipäivässä, live stream – tilaisuudessa. Samassa yhteydessä sahayhtiö Ha-Sa sekä kivivillaeristevalmistaja Rockwool saivat kunniamaininnat hyvästä yhteistyöstä. Tilaisuuteen osallistujia oli yli 160.

Lisätietoja Stark Suomi Oy:

Jari Tuomikoski, hankintajohtaja, puh. 040 551 3215