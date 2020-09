STARK valitsi Makitan vuoden vahvimmaksi yhteistyökumppaniksi

Stark valitsi vuoden 2020 vahvimmaksi yhteistyökumppanikseen sähkötyökalutoimittaja Makitan. Vuosittain jaettava tunnustus julkistettiin Starkin yhteistyökumppanipäivässä 9. syyskuuta. Huomionosoituksen vastaanottivat Makitan Suomen maajohtaja Tommi Lindgren ja asiakkuudesta vastaava myyntipäällikkö Timo Arasalo.

Starkin hankintajohtaja Jari Tuomikoski kertoo, että huomionosoituksen perusteita punnittiin monelta kulmalta;

- Valinnan ratkaisi aktiivinen, Starkin strategiaa tukeva ja sitoutunut yhteistyö, joka ei ole rajoittunut pelkästään toimittajan ja hankinnan välille, vaan laajemmin eri toimintoihin. Valintaan vaikutti myös se, miten yhteistyökumppani panostaa myynnin arkeen ja asiakastyöhön yksiköissämme. Tuomikoski jatkaa;

- Hyvä kumppanuus kattaa myös kaupalliset ja valikoimaan liittyvät asiat, ja Stark arvioi Makitan toiminnan vahvaksi myös tällä alueella. Toki myös liiketoiminnallisia mittareita katsotaan ja kehitys on ollut hyvää myös indeksien valossa. Makitan sähkötyökalut ovat laadukkaita ja kilpailukykyisiä ja toimitusvarmuus on ollut hyvä.

Tunnustuksen vastaanottivat Makitan maajohtaja Tommi Lindgren ja Starkin asiakkuudesta ja käytännön yhteistyöstä vastaava myyntipäällikkö Timo Arasalo.

- Tämä on iso kunnianosoitus Makitalle. Kaksi vuotta sitten aloitettu yhteistyö on johtanut hienoihin tuloksiin ja sen taustalla on molempien osapuolten sitoutuminen ja vahva yhteistyö. Kiitän Makitan puolesta tästä huomionosoituksesta ja hyvästä yhteisestä tekemisestä, joka varmasti kantaa ja tuo tulosta myös tulevaisuudessa. Molempien osapuolten tähtäin on sama - rakentajan työn helpottaminen, toteaa Makitan maajohtaja Tommi Lindgren.





Lisätietoja Stark Suomi Oy:

Jari Tuomikoski, puh. 040 551 3215





Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Rakennustarvikeyritys Stark on palvellut suomalaisia rakentajia jo vuodesta 1868. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta.

www.stark-suomi.fi.

Makita Oy on suomalainen yritys, joka maahantuo ja myy Makitan tuotteita sekä tukee ja kouluttaa valtuutettuja jälleenmyyjiä.

www.makita.fi