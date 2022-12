STARK valitsi vuoden vahvimmaksi yhteistyökumppaniksi Fesconin

Vuoden yhteistyökumppanin valinnasta on Starkilla muodostunut jo tärkeä perinne ja se tehdään vakiintuneen prosessin mukaisesti. Stark Suomen hankintajohtaja Jari Tuomikoski kertoo Fesconin valinnan perusteiksi liiketoiminnalliset ja laadulliset kriteerit sekä sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.

- Starkin toimipisteiden käytännön kokemukset Fesconin sujuvasta ja hyvähenkisestä yhteistyöstä sekä myynnin arviot palvelun tasosta ja tuesta ovat etenkin kuluneena vuotena olleet erittäin myönteiset. Ammattirakentaja-asiakkaan kauppaa tukeva Fesconin myyntiorganisaatio on ollut myös tärkeässä osassa ja toiminut kanssamme hyvässä ja alati kehittyvässä yhteistyössä. Valinnassa painoivat myös muut tärkeät syyt: Ennustettavuus niin saatavuuden kuin hintakehityksen suhteen on todella tärkeä kriteeri meille ja etenkin loppuasiakkaillemme. Fesconin toiminta on ollut mielestäni läpinäkyvää ja proaktiivista.

Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola ja liiketoimintajohtaja Heikki Rämö iloitsivat tunnustuksesta:

- Arvostamme suuresti tätä huomionosoitusta sillä se kertoo, että olemme Fesconilla edelleen säilyttäneet sen tekemisen hengen, joka antaa lisäarvoa Starkin ammattilaisille ja asiakkaalle. Olemme yhdessä rakentaneet kumppanuuttamme pitkäjänteisesti ja luottamuksella ja pystyneet luomaan kilpailukykyisen toimitusketjun asiakkaalle. Meillä on pitkä historia Starkin kanssa ja yhteistyöllä on ollut ratkaiseva merkitys Fesconin laastiliiketoiminnan menestykselle, Kimmo Peltola toteaa.

- Vuosien aikana Starkin ja Fesconin henkilöstön välille on muodostunut saumaton yhteistyö, joka on avain myös tämän vuoden onnistumiselle. Meillä on aina ollut ilo tehdä töitä starklaisten kanssa ja kiitänkin sekä Starkin että Fesconin henkilökuntaa vahvasta ja hyvästä yhteisestä tekemisestä, josta tämä palkintokin hyvin kertoo. Jatketaan eteenpäin hyvällä sykkeellä ja tarjotaan yhdessä alan parasta asiakaspalvelua rakennusalan ammattilaisille, liiketoimintajohtaja Heikki Rämö sanoo.





Lisätietoja Stark Suomi Oy:

Jari Tuomikoski, hankintajohtaja, puh. 040 551 3215