Starkin ja Ari Huuselan yhteistyö palkittiin Vuoden Sponsorointitekona

STARK on voittanut Sponsorointi ja Tapahtumamarkkinointi ry:n jakaman Vuoden Sponsorointiteko -palkinnon yhteistyöstään yksinpurjehtija Ari Huuselan kanssa. Lisäksi kumppanuus palkittiin yleisön suosikkina. Voiton myötä Ari Huusela ja STARK matkalla maailman ympäri -kumppanuus asetetaan Suomen edustajana ehdolle European Sponsorships Awardseihin.

Tuomaristo arvioi yli 40 ehdolla ollutta yhteistyöhanketta ja valitsi Starkin ja Ari Huuselan kumppanuuden finaaliin kolmessa kategoriassa: Vuoden Sponsori, Vuoden Sponsorointiteko ja Urheilusponsorointi.

Raati perusteli valintaa Vuoden Sponsorointiteoksi: ”Poikkeuksellisen rohkea yhtälö, jossa panostukset ovat suuret, mutta tulos vieläkin kovempi. Yllättävä yhteys ja mittavat näkyvyysarvot sekä potentiaaliset pitkän aikavälin vaikutukset sponsorin brändiin. Hieno, tarinallinen sponsorointi-case, joka on tarjonnut seuraajilleen tyrskyisän kokemuksen.”



Yleisöäänestäjät puolestaan kiittivät huikeaa tarinaa suomalaisesta sisusta, innosta ja periksiantamattomuudesta sekä korona-aikana osoitetusta valtavasta vahvuudesta, sponsorin välittyessä hienosti koko matkan ajan.

Starkin sponsorointiyhteistyöstä vastaava kaupallinen johtaja Jarmo Salmi kiitti lämpimästi raatia, seuraajia ja kaikkia äänestäjiä;

”Tämä on upeaa kunnianosoitus meille ja ennen kaikkea Arille. Näimme Arin elämäntyössä ja hankkeessa poikkeuksellista rohkeutta ja sitkeyttä sekä suuren tarinan. Halusimme olla mahdollistamassa hänen unelmansa ja uransa päätavoitteen toteutumista. Liki kolmen kuukauden matkaan on mahtunut isoja ilon aiheita, mutta myös valtavasti dramatiikkaa. Lämmin kiitos raadille, äänestäjille, aktiivisille kannustajilla ja seuraajille – tuellanne on ollut iso merkitys Arille. Hän on saanut valtavaa iloa siitä, että olette eläneet mukana. Kilpailun ehkä henkisesti vaativimmat mailit ovat vielä edessä. Jatkakaa Arin tsemppaamista maaliin asti, hän on sen ansainnut.”

Sponsorointi & Tapahtumat ry palkitsi ansioituneita sponsorointitoteutuksia ja tapahtumia Sponsorointi & Tapahtumat Awards -gaalassa torstaina 18. helmikuuta.

Lisätietoja:



Jarmo Salmi, kaupallinen johtaja, Stark-Suomi Oy, puh. 0500 970 950

Vendée Globe

Neljän vuoden välein purjehdittava maailman vaativin purjehduskilpailu, joka starttasi Ranskan LesSables d’Olonnesta 8.11.2020. Suomalaispurjehtija Ari Huusela on ensimmäinen pohjoismaalainen purjehtija, joka on päässyt mukaan kilpailuun. Seuraa Arin matkaa kohti Ranskassa häämöttävää maalia #vahvaamyötätuulta ja #starksuomi -tunnisteilla Starkin ja Arin kanavissa sekä reaaliaikaisesti VendéeGlobe -mobiilisovelluksessa tai Vendée Globen nettisivuilla.

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry

Riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on yhdistää alan toimijat ja lisätä sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta, osaamista ja arvostusta.www.spot.fi

STARK - reilusti rakentajan asialla.

Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Olemme palvelleet suomalaisia rakentajia jo yli 150 vuotta. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. STARK Suomi on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.