Start Up Lions vauhdittamaan Elmon kasvua

Vuosi sitten perustettu urheilun viikkolehti Elmo saa taakseen media-alalla harvinaista omistajavoimaa, kun suomalainen sijoittaja- ja asiantuntijayhtiö Start Up Lions Oy lähtee vauhdittamaan Elmoa kustantavan Elmo Media Oy:n ja sen taustayhtiön TuohiFactor Oy:n kasvua. Pääomasijoituksen lisäksi Start Up Lions osallistuu toimintalinjansa mukaisesti aktiivisesti myös yhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Sijoituksen yhteydessä Elmo Median ja TuohiFactorin hallitukseen on nimitetty kolme kokenutta liikkeenjohdon, IT- ja rahoitusalan ammattilaista, Jukka Koivu, Olli Mäntylä ja Jari Puranen.

”Elmolla on hyvä konsepti ja kohdesegmentissä on tilaa tällaiselle julkaisulle. Elmolla on myös hyvä startti: tilaajamäärän kehitys ja asiakaspito ovat olleet erinomaisia. Lisäksi toimitus koostuu rautaisista ammattilaisista, joilla on kovat näytöt”, Elmo Median hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivu sanoo.

Elmo-lehden ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa 2017. Lehden toimitus koostuu

päätoimittaja Jukka Röngän ja toimituspäällikkö Jari Kupilan johdolla entisen Urheilulehden avaintekijöistä.