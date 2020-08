Startup-yrittäjä ei jää Helsingissä yksin – NewCo Accelerator -palvelu ja Node by Slush tarjoavat kasvupotentiaalisille yrityksille väyliä onnistua

Helsinki haluaa koronakriisin jälkeenkin olla yksi maailman kiehtovimmista sijaintipaikoista uutta luovalle startup-toiminnalle ja houkuttelevin osaamiskeskittymä yrityksille ja yksilöille, jotka haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Helsingin kaupunki ja kasvuyritysyhteisö Slush jakavat tässä asiassa samat arvot ja tavoitteet. Siksi Helsinki ja Slush toimivat tänäkin syksynä yhteistyössä startup-toiminnan kehittämiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi.

Valloillaan oleva koronaviruspandemia haastaa perinteisiä toimintamalleja ja pakottaa rakentamaan uusia tapoja tehdä asioita. Slush organisoi tänä vuonna fyysisen tapahtuman sijaan syyskuussa avattavan Node by Slush –virtuaaliyhteisön, joka on kuratoitu startup-yhteisö ja tarjoaa yrittäjille ja sijoittajille mahdollisuuksia verkostoitua virtuaalisesti riippumatta yrityksen sijainnista.

Node by Slushin lisäksi helsinkiläisiä kasvuhaluisia yrityksiä tukee Helsingin avaus perustaa uusi NewCo Accelerator hautomo- ja kiihdytyspalvelu startup-yrityksille. Kiihdytyspalvelun pääkohderyhmänä ovat startup-yritykset, jotka etsivät ulkoista rahoitusta, mutta eivät koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuoksi löydä sopivaa palveluntarjoajaa. Ohjelman kautta voidaan tarjoa mm. neuvontaa merkittävälle joukolle alkuvaiheen startup-yrityksiä, joilla ei vielä ole kasvuvalmiutta. Palvelussa tuetaan Helsingissä sijaitsevia tiimejä sekä mahdollistetaan myös ulkomaisten tiimien sijoittumista Helsinkiin.

”Slush on paljon enemmän kuin yksi tapahtuma. Sen merkitys Helsingin startup-yhteisön kehittymiselle on kokoaan suurempi. Oli heti selvää, että Helsinki haluaa jatkaa viime vuonna aloitettua merkittävää Slush-kumppanuutta, siitä huolimatta, ettei fyysistä tapahtumaa tänä vuonna järjestetä. Helsingin ja Node by Slushin yhteistyö on taas yksi osoitus siitä, ettei startup-yrittäjä jää Helsingissä yksin”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupunki mahdollistaa sadalle helsinkiläiselle startup-yritykselle osallistumisen Node by Slushiin

Helsingin kaupunki tukee myös helsinkiläisten startupien toimintaa kustantamalla sadalle helsinkiläiselle startup-yritykselle osallistumisen Node by Slush -alustalle ja mentorointiin. Slush on valinnut mukaan helsinkiläisiä yrityksiä, jotka etsivät kasvua mahdollistavia yhteyksiä. Lisäksi Helsingin kaupunki on mukana myös järjestämässä Node by Slushin toimintaa, sillä NewCo Helsingin yritysasiantuntijat pitävät työpajoja osana virtuaaliyhteisön toimintaa. Työpajojen sisällöt suunnitellaan yhteistyössä Slushin ja NewCo Helsingin kanssa. Helsingin kaupunki tekee myös tutkimuksellista yhteistyötä Slushin kanssa Helsingin startup-kentän kehityksestä ja hyvinvoinnista. Tarkoitus on saada nykyistä parempi kuva paikallisen startup-kentän tilanteesta.

Ilmoittautuminen ja lippujen myynti Node by Slush –yhteisöön on avautunut 26. elokuuta osoitteessa www.slush.org/node-by-slush. Node by Slushin online-tapahtumien puhujat ja aikataulut löytyvät myös samoilta sivuilta. Toiminta yhteisön verkkoalustalla avautuu toden teolla 9. syyskuuta 2020.

Node by Slush - Euroopan suurin kuratoitu startup-yhteisö

Node by Slush tukee helsinkiläisten startup-yrityksien lisäksi koko eurooppalaista startup-yhteisöä. Slushin haluna on, että yrityksillä olisi sijainnista ja tekijöistään riippumatta samat mahdollisuudet muuttaa maailmaa. Uusi virtuaaliyhteisö on konkreettinen askel vision toteuttamiseen. Node by Slush tarjoaa yrityksille ja sijoittajille ympäri maailmaa työkaluja yhteydenpitoon, toisilta oppimiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Se on suunnattu erityisesti eurooppalaisille aikaisen vaiheen startupeille, jotka etsivät kasvua mahdollistavia yhteyksiä, sijoittajia ja kumppaneita.

Node by Slush –virtuaaliyhteisön toiminta koostuu yritysten mentorointipalveluista, työpajoista ja keynote-ohjelmista. Lisäksi ohjelmassa on myös sijoittajatapaamisia. Node by Slush tekee Slushiin osallistumisesta myös aiempaa helpompaa, sillä osallistuakseen ei tarvitse matkustaa mihinkään.

”Slush syntyi vuonna 2008 keskelle finanssikriisiä ja rakensi positiivista ilmapiiriä yrittäjille keskellä epävarmuutta. Aivan kuten alkuaikoina, Slush haluaa auttaa yrittäjiä myös nyt haastavassa tilanteessa”, kertoo Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen.

“Node by Slush ratkaisee startupien tämän hetkistä keskeistä haastetta, eli sijoittajien ja muiden yrittäjien tapaamista. Olemme innoissamme mahdollisuudesta ratkaista tätä haastetta yhdessä Helsingin kanssa”, Huttunen jatkaa.