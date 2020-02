Suureen suosioon viime vuosien aikana noussut festivaali järjestetään 30. –31. lokakuuta Hyvinkään Villatehtaalla, joka on monille äärimetallimusiikin ystäville tuttu jo jokakeväisestä Steelfest-tapahtumasta.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

14.2.2020

SteelChaos 2020 festivaali siirtyy Hyvinkäälle

Suureen suosioon viime vuosien aikana noussut festivaali järjestetään 30. –31. lokakuuta Hyvinkään Villatehtaalla, joka on monille äärimetallimusiikin ystäville tuttu jo jokakeväisestä Steelfest-tapahtumasta.

- Villatehdas antaa meille monipuoliset mahdollisuudet kehittää tapahtumaa. Nosturin lopettaessa, etsimme SteelChaoksen toteuttamiselle sopivaa paikkaa, johon mahtuisi mukavasti vähintään 1 500 ihmistä. Villatehdas puitteiltaan on tähän erinomainen ratkaisu, festivaalin promoottori Jani Laine kertoo.

SteelChaos 2020 toteutetaan Villatehtaan sisätiloissa. Tämän lisäksi Villatehtaan ulkoalueelle rakennetaan useita satoja neliöitä katettua ja lämmitettyä tilaa.

- Meillä on käytössämme 2 000 ihmistä vetävä konserttihalli sekä lisäksi katettua ja lämmitettyä tilaa ulkoalueella. Villatehtaalla toteutus on myös anniskelusta ruokatarjontaan kokonaisuudessaan ”omassa hallussamme”, mikä mahdollistaa tapahtuman kehittämisen entisestään, Laine jatkaa.

Esiintyjät julkaistaan kevään aikana

SteelChaos 2020 esiintyjät julkaistaan kevään 2020 aikana, samanaikaisesti avataan myös tapahtuman lipunmyynti. Neuvotteluja käydään parhaillaan ympäri maailman eri artistien kanssa.

- Olemme iloisia siitä, että saamme jatkaa yhteistyötä meille jo entisestään tutun tapahtumajärjestäjän kanssa tämän uuden festivaalin puitteissa, kertoo Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen. Erinomainen sijaintimme keskellä Etelä-Suomea tarjoaa todistetusti hyvät puitteet järjestää tapahtumia, Halonen jatkaa.

Hyvinkäällä tyytyväiset tapahtumakävijät

Hyvinkään kaupunki teetti kolmesta edellisen kesän tapahtumasta Steelfestistä, Rockfestistä ja Red Carpetista kävijätutkimukset. Kaikkien kolmen tapahtuman kyselytulokset antoivat vahvaa osviittaa siitä, että kaupungissa valittu tie panostaa tapahtumiin Hyvinkäällä saa vastakaikua myös yleisöltä.

- Kaikki tapahtumat saivat tutkimuksissa varsin hyviä arvosanoja osallistujilta. Etenkin olemme ylpeitä siitä, että pystymme tarjoamaan sellaiset puitteet tapahtumajärjestäjille, että oli tapahtuma mikä tahansa, on mahdollista saada kävijöiltä arvio, jonka mukaan tyytyväisyys tapahtumakokonaisuudesta oli yli 90 %, sanoo kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen.

Kaupungin keskustassa sijaitsevan Villatehtaan lisäksi myös Hyvinkään lentokenttä on viime aikoina tullut tutuksi tapahtumapaikkana. Viime vuosina kaupunki on investoinut kentälle vesi- ja viemärijärjestelmät ja kentän päällyste on uusittu keväällä 2019. Kun kaksi vuotta Hyvinkäällä ollut Rockfest siirtyi omistajavaihdoksen myötä tulevaksi kesäksi toiselle paikkakunnalle, avautui lentokentällä mahdollisuus järjestää jatkossa muita tapahtumia. Kaupunki on jo käynnistänyt neuvottelut muutaman tahon kanssa.



Lisätietoja

sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, p. 040 704 9901

kulttuuri- ja tapahtumatumapäällikkö Outi Raatikainen, p. 040 092 9846

www.steelfest.fi