STEK vahvistaa panostuksia myöntämiinsä avustuksiin – uusi hallitus valittu

STEKin suurimmat tukikohteet, alan korkeakouluopetus ja tutkimus sekä lasten ja nuorten tekniikan alan osaamisen kehittäminen saavat STEKin vuosibudjetista leijonanosan, reippaasti yli miljoona euroa. Vuoden 2022 budjetissa niiden suhteellinen osuus kasvaa uusien hankkeiden myötä entisestään.

Merkittävin nuoriin kohdistuva uusi hanke, sähköalan houkuttelevuutta opintosuuntauksena ja ammattina esiin nostava Näkymätön voima – kampanja käynnistyi 2021 ja jatkuu ainakin vuoteen 2023. Sen taustalla on kolme alan järjestöä – Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Sähköteknisen Kaupan liitto STK ry ja STEK ry, ja kampanja pyrki aktivoimaan laajasti niin alalla toimivia yrityksiä kuin eri koulutusasteen oppilaitoksia. Kaikki jakavat saman huolen: tulevaisuuden työvoimatarve on turvattava ja viesti alan laajoista mahdollisuuksista kiinnostavana uravaihtoehtona on saatava paremmin nuorten tietoisuuteen.

STEKin yliopisto- ja korkeakouluhankkeet ja hankeavustukset

STEK rahoittaa n. 500 000 euroalla monivuotisia opetukseen ja tutkimukseen panostavia hankkeita. Näitä hankkeita on vuonna 2022 käynnissä LUT-yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeilla pyritään turvaamaan alan opetuksen laatu ja soveltuvuus elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin, sekä sellaisen tutkimustiedon tuottaminen, joka edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

STEK jakaa kaksi kertaa vuodessa hankeavustuksia hakemusten perusteella. Vuoden 2022 budjetissa avustushankkeille esitetään 400 000 euroa, joka on selvästi suurempi kuin aiemmin. Merkittävä osa avustuksista, 100 000 euroa, on varattu yliopistojen ja korkeakoulujen yhteisiin hankkeisiin.

STEKin toiminta rahoitetaan yhdistyksen oman varallisuuden tuotoilla. Vuoden 2022 budjetti on 2 690 000 euroa.

STEKin merkittävimmät hankkeet vuonna 2022:



Korkeakouluyhteistyö (Aalto, LUT, Metropolia ja TUNI/TAMK): 490 000 euroa

Lapset ja nuoret: yhteistyö (Heureka, Yrityskylä, Tekniikan museo): 240 000 euroa

Voimala-paketti, Sähkölän tiedeseikkailut ja muu opetusaineisto: 220 000 euroa

Näkymätön voima- vetovoimakampanja (2021-2023) 150 000 euroa

Hyvinvointia Sähköllä – visio 2030 ja viestintä: 130 000 euroa

Sähköalan standardisointityö: 210 000 euroa

STEK:n hallitus 2022

STEKin uuden hallituksen kokoonpano: Janne Kerttula (Energiateollisuus), Mika Uusitalo (Teknologiateollisuus), Esa Larsén (Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL), Sauli Väntti (Sähköalojen ammattiliitto), Marko Vuorio (Sähköinsinöörit SIL) ja Jan Sucksdorff (Teknisen Kaupan Liitto). Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa 2022.