Stella keskittyy kotiin vietäviin hoivapalveluihin - myy kotisiivousliiketoiminnan Saari Partnersille

Stella Kotipalvelut Oy myy kotisiivousliiketoimintansa Saari Partnersin ja toimivan johdon omistamalle S Kotisiivouspalvelut Oy:lle. Yrityskauppa toteuttaa Stellan strategiaa keskittyä yhä selkeämmin kotiin vietäviin hoivapalveluihin. Kaikki kotisiivousliiketoiminnan noin 350 työntekijää siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Myös kotisiivousliiketoiminnan asiakassuhteet säilyvät ennallaan. Liiketoiminnan siirto astuu voimaan 1.1.2021.

Saari Partners Oy on vuonna 2018 perustettu suomalainen pääomasijoittaja, jonka hallinnoima pääomasijoitusrahasto Saari I tekee sijoituksia suomalaisen palvelualan yrityksiin. Saaren partnereilla on vahvaa ja käytännönläheistä osaamista brändien rakentamisesta, digitalisaatiosta ja markkinoinnista sekä hyvän yrityskulttuurin kehittämisestä. Saaren rahaston taustalla olevat sijoittajat ovat suomalaisia, pääosin julkisia toimijoita.

“Haluan toivottaa kaikki Stellan kotisiivousliiketoiminnan ihmiset lämpimästi tervetulleeksi osaksi meidän joukkojamme”, sanoo S Kotisiivouspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 1.2.2021 aloittava Leena Meri. ”Kotisiivousmarkkina on mielenkiintoinen ja kasvava, ja lähdemme innokkaasti mukaan rakentamaan hyvästä yrityksestä vielä parempaa yhteistyössä koko nykyisen henkilöstön kanssa”, hän jatkaa.

Stella Kotipalvelut Oy on osa kotimaista Stella-konsernia, joka on yksi johtavista toimijoista kotiin vietävissä hoivapalveluissa Suomessa. Kotiin vietävien hoivapalveluiden kysynnän yhtiö arvioi kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi väestön ikääntymisen myötä. Stella työllistää kotisiivousliiketoiminnan myynnin jälkeen noin 1 600 kotihoidon ammattilaista.

”Kotisiivousliiketoiminta on kasvanut lähes 50 prosenttia omistusaikanamme. On ollut upeaa työskennellä meidän työhönsä sitoutuneiden ja ammattitaitoisten kotisiivousliiketoiminnan kollegoiden kanssa. Koronavuodestakin olemme selvinneet hienosti vahvan yhteistyön ansiosta”, kiittelee Stellan toimitusjohtaja Jarno Karhinen. ”Olen iloinen, että kotisiivousliiketoimintamme henkilöstö liittyy nyt joukkueeseen, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet ja resursseja kehittää alalle entistäkin vahvempi toimija”, Karhinen jatkaa.