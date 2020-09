Stella vahvistaa hoivapalveluliiketoimintaansa hankkimalla Posti Kotipalvelut Oy:n

Mediatiedote 2.9.2020, klo 14.00. Stella Care Oy ostaa Posti Kotipalvelut Oy:n koko osakekannan Posti Group Oyj:ltä. Yrityskauppa on Stellalle tärkeä kasvustrategian askel, joka vahvistaa merkittävästi yhtiön asemaa yhtenä maan johtavana yksityisenä kotiin vietävien hoivapalveluiden tuottajana. Kaikki työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia myöskään Posti Kotipalveluiden olemassa oleviin asiakassuhteisiin.

"Haluan toivottaa Posti Kotipalveluiden osaavat ammattilaiset lämpimästi tervetulleeksi osaksi meidän työyhteisöämme", sanoo Stellan toimitusjohtaja Jarno Karhinen. "Kotihoito ja erilaiset kotipalvelut ovat aivan keskeinen tekijä, kun ratkaisemme väestön ikääntymisestä aiheutuvia yhteiskunnallista haasteita. Merkittävästi entistä isompana toimijana pystymme osaltamme auttamaan kuntia tässä tilanteessa eri puolilla Suomea", Karhinen toteaa.



Posti Kotipalvelut Oy tarjoaa monipuolisen valikoiman kotihoidon palveluita ympäri Suomea. Palveluita tuotetaan henkilöasiakkaille sekä yksityisinä palveluina että kuntien kumppanina. Yhtiö työllistää noin 700 hoiva-alan ammattilaista.



Stella Care on osa kotimaista Stella-konsernia, joka on yksi johtavista toimijoista kotiin vietävissä palveluissa Suomessa. Yhtiö työllistää noin 1 300 kotihoidon ja kotipalveluiden ammattilaista ja Stellalla on yli 5 000 asiakasta. Stellan suurin toiminta-alue on kotihoidon palvelut, minkä lisäksi yhtiö tarjoaa kotisiivousta usealla paikkakunnalla.



"Olen iloinen ja ylpeä, että ammattitaitoiset, sydämelliset ja vastuulliset hoiva-alan ammattilaisemme liittyvät joukkueeseen, jonka ydinliiketoimintaa on nimenomaan hoiva-ala. Arvostamme hoiva-alan ammattilaisten työtä. Olemme tyytyväisiä, että asiakkaamme saavat kumppanikseen Stellan, joka voi tarjota entistä laajemman palveluvalikoiman. Asiakkaamme kohtaavat kodeissaan yrityskaupan jälkeenkin saman, tutun hoiva-ammattilaisen kuin nykyisinkin", sanoo Posti Kotipalveluiden liiketoimintajohtaja Jani Lindström.



Stella -konsernin liikevaihto yrityskaupan jälkeen on noin 32 miljoonaa euroa. Järjestelyn seurauksena Posti Group Oyj:stä tulee Stella Care Oy:n vähemmistöomistaja. Enemmistön Stella Caren osakekannasta omistaa edelleen suomalainen Intera Partners, ja muita osakkaita ovat valtion omistama Tesi sekä Stellan avainhenkilöt.



Kaikki yrityskaupan piirissä olevat Postin Kotipalveluiden työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia Posti Kotipalveluiden olemassa oleviin asiakassuhteisiin. Yrityskauppa astuu voimaan 1.9.2020.