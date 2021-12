Stena Line avaa uuden päivittäisreitin Suomen ja Ruotsin välille

Jaa

Ruotsalainen lauttayhtiö Stena Line aikoo avata uuden päivittäin liikennöitävän reitin Hangosta Nynäshamniin Ruotsissa ja tulla näin Suomen markkinoille. Uusi reitti on osa Stena Linen pyrkimyksiä vahvistaa asemaansa Itämerellä. Reitillä aloittaa yksi lautta helmikuussa 2022. Toukokuusta lähtien reitillä on kaksi alusta, joten kummastakin satamasta on lähdöt päivittäin.

Stena Gothica -alus

"Uusi päivittäinen Hanko–Nynäshamn-reittimme laajentaa ja vahvistaa selvästi asemaamme Itämerellä. Kehitymme asiakkaidemme mukana ja sijoitamme uuteen palveluun pystyäksemme vastaamaan rahtiasiakkaidemme kasvavaan kysyntään Itämerellä ja alueelta eteenpäin. Laajentamalla verkostoamme Suomessa parannamme ja laajennamme Pohjois-Euroopan kattavinta ja tehokkainta lauttaverkostoa entisestään", sanoo Stena Linen pääjohtaja Niclas Mårtensson. Uusi Hanko–Nynäshamn-reitti käynnistetään 1.2.2022. Sitä liikennöidään Urd-aluksella joka toinen päivä. Toinen Stena Gothica -alus tulee reitille 1.5.2022. Silloin sekä Hangosta että Nynäshamnista on yksi lähtö päivittäin, mikä mahdollistaa rahdin sujuvan purkamisen ja lastauksen. Urd- ja Stena Gothica -matkustaja-rahtilauttojen (RoPax) kapasiteetti on 1 600 kaistametriä ja 186 matkustajaa. Ne kuuluvat Stena Linen viimeisimpiin investointeihin Itämeren alueella. Näiden lisäksi yhtiö on ottanut käyttöön kaksi uutta E-Flexer-lauttaa Nynäshamn–Ventspils-reitillä ja lisännyt kapasiteetti Karlskrona–Gdynia-reitille äskettäin pidennetyillä Stena Scandica- ja Stena Baltica -aluksilla. "On ilo toivottaa Stena Line tervetulleeksi Hankoon. Etelä-Suomen tehokkaiden kuljetusreittien johtavana satamana jaamme Stena Linen pyrkimyksen rakentaa kestäviä kuljetusketjuja Itämeren alueella. Hanko on kaupan ja teollisuustuotteiden, autoteollisuuden ja metsäteollisuustuotteiden viennin keskus. Uusi reitti laajentaa yhteyksiämme Ruotsin tärkeimmille kohdemarkkinoille", sanoo Hangon Sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik. "Toivotamme uuden Hangon ja Nynäshamnin välisen reitin tervetulleeksi. Olemme iloisia monivuotisesta yhteistyöstämme Stena Linen kanssa sekä siitä, että he ovat päättäneet laajentaa toimintaansa ja sijoittaa uuteen Norvikin-satamaamme", sanoo Stockholms Hamnar -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Fredrik Lindstål. Faktoja Hanko–Nynäshamn-reitistä: Käynnistyy 1.2.2022 lähdöillä joka toinen päivä

Kahden lautan liikennöinti ja päivittäiset lähdöt alkavat 1.5.2022

Liikennöidään Urd- ja Stena Gothica -lautoilla, joiden kummankin kapasiteetti on 1 600 kaistametriä ja 186 matkustajaa

Merimatkan kesto 13 tuntia Lisätietoja Stena Line -konsernin lehdistöpalvelu +46 31 85 85 32, press@stenaline.com