Stena Line on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 11 prosenttia

Stena Line on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 11 prosentilla rahtitonnilta jokaista merimailia kohden. Laivojen kokonaispäästöt ovat laskeneet yhteensä 4 prosenttia verrattuna koronaepidemiaa edeltävään aikaan. Saavutukseen on vaikuttanut eniten alusten huomattavasti korkeampi käyttöaste ja sen mukanaan tuoma rahtaustehokkuus. Stena Line on hiilineutraaliin tulevaisuuteen vievässä suunnitelmassaan asettanut tavoitteekseen vähentää alustensa hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Stena Line käyttää satamatoimintojen ja seisonta-aikojen aikana 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä. 20 prosenttia Stena Linen terminaaleista käyttää sitä laivojen saapuessa satamaan, laivojen akkupakettien lataamiseen sekä satamatoiminnoissa käytettävissä sähköajoneuvoissa. Stena Linen toimintojen vastuullisuuden asteittaista lisäämistä tukevat myös sellaiset hankkeet kuten sähkökäyttöisten ajoneuvojen ennakkosisäänajo Stena Linen lautoille sekä pilottihankkeet, joissa käytetään terästeollisuudesta peräisin olevaa kierrätettyä metanolia laivojen polttoaineena.

"Stena Linen tarkastelee kestävää kehitystä laajasti huolenpidon pohjalta – pidämme huolta asiakkaistamme, resursseistamme ja toisistamme. Pyrimme vähentämään energian käyttöä kaikissa toiminnoissamme, ja olenkin ylpeä siitä, että ottamalla uudet E-Flexer-lauttamme käyttöön reittiverkostossamme otimme merkittäviä askeleita toimintojemme kokonaistehokkuuden parantamiseksi. Teknologisten ja operatiivisten keinojen lisäksi on kuitenkin yhtä tärkeää työstää rakenteitamme ja kulttuuriamme, jotta meistä tulisi entistäkin kestävämpi yritys ja jotta voisimme edistää yhteiskuntavastuutamme", sanoo Stena Linen toimitusjohtaja Niclas Mårtensson.

Stena Linen vastuullisuustoimet perustuvat kuuteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen: Edullinen ja puhdas energia, vastuullinen kulutus ja tuotanto, vedenalainen elämä, sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen sekä terveys ja hyvinvointi.

Stena Linen kestävän kehityksen toimintoihin vuonna 2021 sisältyivät myös:

Jätteiden kierrätysaste oli 42 prosenttia ja kaatopaikkajätteen määrän laski vuoden 2019 tasolle (24 prosenttia) ennen kuin muovin käyttöä jouduttiin lisäämään turvallisuussyistä

Stena Linen konsernin johtoryhmästä 50 prosenttia on naisia

Ensimmäisen naiskapteeni, Lynette Bryson, nimitettiin Stena Aventurerin kapteeniksi reitille Dublin-Holyhead

Salem Yohannes palkattiin ensimmäiseksi monimuotoisuus- ja osallisuuspäälliköksi. Hän auttaa Stena Linea nopeuttamaan tasa-arvon saavuttamista ja käynnistämään moninaisuus- ja osallisuuskampanjan

Maria Tornvall palkattiin yhtiön uudeksi vastuullisuusjohtajaksi. Hän varmistaa, että Stena Linen kestävän kehityksen toimet ovat oikeansuuntaisia kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työntekijäindikaattorit, kuten sitoutuminen, tiimien tehokkuus, johtaminen, organisaatio ja sosiaalinen ympäristö, nousivat vertailuarvojen yläpuolelle. Positiivisen NPS-luvun 9 saavuttaminen tarkoittaa, että työntekijät suosittelisivat Stena Linea houkuttelevana työpaikkana

Sairauspoissaolojen keskiarvo laski 5,2 prosentista 4,2 prosenttiin

"Stena Line on ollut alan edelläkävijä vastuullisen teknologian, toimintojen ja rakenteiden käyttöönotossa. Haluamme säilyttää tämän johtoasemamme, ja siksi meidän on tärkeää tietää tavoitteemme sekä mitä me yrityksenä ja työntekijämme voivat tehdä niiden saavuttamiseksi. Tulevaisuus tuo monia haasteita, mutta olen luottavaisin mielin, sillä meillä on selvä suunnitelma kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja entistäkin paremman työpaikan rakentamiseen, määritellyt vaiheet sekä meidän kaikkien sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen", sanoo Stena Linen vastuullisuusjohtaja Maria Tornvall.

